Mainoksissa, kylteissä, tuotteissa, sanomalehdissä ja oikeastaan kaikkialla on aivan liian paljon kirjoitusvirheitä, etenkin yhdyssanavirheitä.

Oletko kiinnittänyt huomioita vaikkapa kaupassa asioidessasi tuotteiden nimissä oleviin yhdyssanavirheisiin? Tai vaikka myynti-ilmoituksissa, joita näet netissä? Jos näet kaksi samaa asiaa mainostavaa ilmoitusta, kummasta tulee luotettavampi kuva, yhdyssanavirheitä pursuilevasta, huolimattomasti kirjoitetusta ilmoituksesta vai asiallisesti ja oikein kirjoitetusta? Millaista tekstiä on helpompi lukea, puhtaasti ja oikein kirjoitettua, sujuvaa tekstiä vai tekstiä, joka on pullollaan yhdyssanavirheitä? Tai oikeastaan yhdys sana virheitä.

Mielestäni nykyään mainoksissa, kylteissä, tuotteissa, sanomalehdissä ja oikeastaan kaikkialla on aivan liian paljon kirjoitusvirheitä, etenkin yhdyssanavirheitä. Esimerkiksi kaupassa, jos katsot maitopurkkihyllyjä, saatat huomata monia maito juomia tai kevyt maitoja maitojuomien ja kevytmaitojen sijasta. Tämä ärsyttää minua, koska se hankaloittaa lukemista ja antaa tuotemerkistä hölmön vaikutelman.

Jos esimerkiksi ohjekylteissä tai opastuksissa on kirjoitusvirheitä, tulee epähuoliteltu vaikutelma. Vaikuttaa siltä, ettei asiaan ole kiinnitetty ollenkaan huomiota ja se antaa paikasta huolimattoman vaikutelman. Jos taas kyseessä on pidempi teksti, tekstiä on hankala lukea, jos teksti on täynnä yksittäisiä sanoja yhdyssanojen sijasta.

Tekstistä katoaa helposti mielenkiinto lukea, jos jatkuvasti täytyy miettiä sanojen oikeaa kirjoitustapaa. Lisäksi tekstin merkitys voi helposti muuttua, jos ei kirjota sanoja oikein.

On eri asia, jos yhdyssanavirheitä on esimerkiksi tekstiviesteissä, joita lähetetään kavereille tai perheelle. Silloin viestit lähetetään yleensä nopeasti, eikä niihin kiinnitetä niin suurta huomiota. Virallisempiin tekstiviestin tulee mielestäni kiinnittää enemmän huomiota, jotta viestistä tulee selkeä. Myös viestin lähettäjästä tulee viisaampi kuva, jos tekstissä ei ole kirjoitusvirheitä.

On totta, että monet yhdyssanoista ovat oikeasti hankalia kirjoittaa, eikä kaikkien sanojen oikeaa kirjoitustapaa tarvitsekaan tietää, mutta kirjoitusasuun pitäisi kiinnittää huomiota, sillä monet virheistä ovat vain huolimattomuusvirheitä, jotka olisivat helposti korjattavissa. Nykyään netistä voi helposti tarkistaa, miten jokin sana kirjoitetaan, jos ei ole varma.

Kerttu Kumpulainen

14 vuotta, Urjalan yhtenäiskoulu