Me haluaisimme, että Kalkkuun kulkisi busseja, koska Kalkussa asuu paljon lapsiperheitä ja monet lapsista menevät Tesomalle kouluun. Mekin menemme sinne kohta ja haluaisimme, että päästäisiin sinne bussilla.

Jos tänne ei tulisi busseja, niin moni joutuisi kävelemään kouluun, jos kukaan ei ole kotona tai voi viedä lapsia kouluun. Koulunkäynti voisi tulla hankalaksi ja moni voisi myöhästyä. Ja jos jollakin olisi koe, eivät he siihen välttämättä ehtisi. Ja kun on talvi, ei voi ajaa pyörällä kouluun, koska se olisi epäturvallista, kun on liukasta. Jos kaatuu, voisi joutua sairaalaan. Myöskin piikkirenkaat ovat kalliita ja joillakin perheillä ei välttämättä varaa ostaa niitä.

Myös moni aikuinen ei pääsisi töihin, jos tänne ei kulkisi bussi.

Alma Saarivirta

10 vuotta

Silja Kotilainen

11 vuotta

Tesoman koulu, Kalkun koulutalo, Tampere