Mielestäni ruotsin opetuksen määrä kouluissa ei ole tarpeeksi. Nyt kahdeksannella luokalla meillä on vain yksi tunti ruotsia viikossa eikä se ole oikein reilua. Olen sitä mieltä, että ruotsin opetus pitäisi joko poistaa kokonaan tai sitten sitä pitäisi lisätä.

Vieraan kielen oppimiseen tarvitaan huomattavasti enemmän aikaa kuin yksi tunti viikossa. Esimerkiksi juuri ruotsissa sujuvaksi tulemiseen tarvitaan yhdysvaltalaisen Foreign Service Instituten (FSI) mukaan 480 tuntia opiskelua. Jos siis käyttäisi vain yhden koulutunnin viikossa ruotsin opiskeluun, tulisi sujuvaksi vasta yli 480:n viikon päästä. Eikä tämäkään aika olisi vielä tarpeeksi, sillä koulussa opiskelu tietenkin eroaa itsenäisestä kielen opiskelusta.

Kun koulussa ei voi käyttää tarpeeksi aikaa ruotsin opiskeluun, tulee sitä siis opiskella myös kotona, eikä muiden koulutöiden ohella ole välttämättä tarpeeksi aikaa myös uuden kielen opiskeluun.

Sen lisäksi, että tunteja on valmiiksi jo niin vähän niitä jää myös välistä. Välillä on käynyt niin, että meillä on ollut kuukauden tauko normaalista ruotsin opetuksesta kokeiden ja opettajan poissaolojen takia. Uskon, että kaikki tietävät, että kuukausi on erittäin pitkä tauko vieraskielen opiskelussa. Muutenkin jos sattuisi olemaan kipeänä sinä päivänä, kun on ruotsia, joutuisi taas pitämään kahden viikon tauon opetuksesta.

Lukioon mentäessä tulee hirveä hyppy ruotsin määrässä. Pakollisia kursseja on yhteensä viisi, ensimmäisenä vuotena kaksi ja toisena kolme. Sen lisäksi kolmantena vuotena on myös kaksi syventävää kurssia, mutta ne ovat vapaaehtoisia. Yhdessä ruotsin kurssissa ruotsia opiskellaan viiden viikon ajan kuusi tuntia viikossa. Tällä hetkellä yksi koulupäivämme kestää noin kuusi tuntia eli jos kaikki ruotsin tunnit olisivat peräkkäin, olisi koko päivä pelkkää ruotsia. Ruotsin opetuksen määrä lisääntyy lukiossa siis viidellä tunnilla.

Yläkoulussa olisi siis erittäin tärkeää oppia ruotsia, jotta jatko-opinnoissa ei tule ongelmia.

Ruotsista on hyötyä aivan kuten muistakin kielistä. Ruotsin opiskelulla edistetään kaksikielisyyttä ja esimerkiksi pohjoismaisen elämänmuodon arvostusta. Kielitaidosta on suurta apua useassa asiassa, kuten työnhaussa ja muiden kielten opiskelussa.

Näiden asioiden takia minulle olisi tärkeää, että ruotsin tunteja lisättäisiin. Olisi helpompi oikeasti oppia asioita eikä kaikkea heti unohtaisi. Vapaa-aikaakaan ei tarvitsisi käyttää yhtä paljon. Toinen ratkaisu voisi olla myös ruotsin poistaminen kokonaan Suomen opetussuunnitelmasta.

Miia Kaldenbach

14 vuotta, Sammon koulu, Tampere