Suomessa opetetaan kotitaloutta koulussa, mutta ei tarpeeksi. Muita valinnaisia aineita, kuten kuvataiteita ja käsitöitä meille opetetaan 7. luokkaan asti kolmannelta luokalta, ja niitä voidaan jatkaa valinnaisena senkin jälkeen. Musiikkia opetetaan ensimmäisestä luokasta kahdeksannelle asti.

Kotitaloutta opetetaan vain seitsemännellä luokalla, jos sitä ei ota valinnaiseksi aineeksi sen jälkeen, ei sitä enää opeteta jatkossa. Tämä on mielestäni outoa, koska kotitalous on minusta tärkein näistä kaikista valinnaisista aineista ja silti sitä opetetaan liian vähän. Miksi näitä muita aineita opetetaan enemmän kuin kotitaloutta, vaikka siitä oppii tärkeimpiä asioita, mitä nuoren pitäisi tietää. Suurin osa nuorista aikuisista ei todennäköisesti tarvitse musiikkia, kuvataiteita tai käsityötä pärjätäkseen jokapäiväisessä elämässään vaikkapa yksin asuessaan, joten mielestäni on outoa opettaa näitä aineita pidempään kuin kotitaloutta.

Joidenkin vanhemmat laittavat lapsensa tekemään kotitöitä ja opettavat heille näitä, mutta kaikki eivät välttämättä saa tätä kokemusta ja koulu voisi osittain korjata tätä ongelmaa helposti.

Suomen koulujen pitäisi opettaa pakollisena enemmän kotitaloutta, joko jo alaluokilla tai ainakin yhdeksännelle luokalle asti. Ymmärrän miksi vanhemmat tai koulu eivät välttämättä halua nuorempia lapsia vaarallisiin tilanteisiin, joita ruuanlaitossa voi sattua. Kotitalous ei ole pelkästään ruuanlaittoa, se on myös sotkujen siivousta, isojen sekä pienten kotitöiden tekemistä, kuten pyykinpesua, kodinkoneiden käyttämistä, tiskausta, ja muuta siivousta. Nämä ovat hyödyllisiä arkitaitoja, jotka kaikkien pitäisi osata, että pärjäävät tulevaisuudessa muuttaessaan pois kotoaan.

Kotitaloutta pitäisi olla enemmän, koska se auttaa nuoria pärjäämään arkielämässään jatkossakin. Ei ole järkevää, että nuorilta aikuisilta puuttuu jokapäiväiset arkitaidot ja he eivät pärjää yksin. Tämän takia mielestäni kotitalous on yksi tärkeämmistä taidoista, jonka pitäisi olla pidempään pakollisena kaikille peruskoulun ajan.

Netta Salomaa

8. luokka, Tampereen kansainvälinen koulu