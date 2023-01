Eikö urheilijalla painonnousu kerro siitä, että treeni menee perille ja lihakset kehittyivät?

Painoindeksi lasketaan jakamalla henkilön paino pituuden neliöllä. Indeksin perusteella voidaan arvioida, onko ihminen yli- tai alipainoinen vai onko hän niin sanotusti ihannepainoinen, eli henkilön painoindeksi asettuu 20–25:n välille.

Ihmisen painoon vaikuttaa kuitenkin moni asia: Naiset painavat enemmän suhteessa pituuteensa kuin miehet, sillä heidän kehossaan on enemmän rasvaa. Myös geeniperimä ja ihan vain yksilölliset erot, ikä ja lihasmassan määrä vaikuttavat painon suhteeseen pituuden kanssa. Myös erilaiset sairaudet voivat tehdä ihmisestä hyvin laihan, toki silloin sairautta yritetään varmaankin hoitaa.

Painoindeksi on laskettu aikoinaan valkoisilla miehillä. Miten voidaan siis olettaa, että lyhyen tummaihoisen naisen, joka urheilee päivittäin, painoa voitaisiin skaalata samalla tavalla kuin pitkän vaaleaihoisen miehen? Meidän kehomme ovat kuitenkin rakenteeltaan erilaisia. Ymmärrän, että yli- tai alipaino voi olla todella vaarallista. On hyvä, että ihmisiä hoidetaan, jotta he olisivat mahdollisimman terveitä ja saisivat elää hyvän elämän. Se ei tarkoita, että olisi tarpeellista kertoa koulun terveystarkastuksessa, että nuori on hieman tämän ”ihannepainon” yläpuolella.

Harrastan balettia, jossa hoikkaa rakennetta ihannoidaan. Kaikki ballerinat ovat stereotyyppisesti pitkiä ja langanlaihoja. Välillä isommat vaatekoot ovat kalliimpia kuin pienemmät. Terveelliseen ruokavalioon kannustetaan, jolloin nuoret syövät pelkkää salaattia, ”sillä niinhän pysyy laihana”. Opettaja käskee vetää vatsan sisään, sen täytyy pysyä koko ajan litteänä. Esityksessä käytetäänkin pukua muutaman vuoden takaa, mutta se on reisien kohdalta niin kireä, ettei se mene päälle. Et sitten varmaan voikaan esiintyä. Eikös urheilijalla painonnousu kerro vain siitä, että treeni menee perille ja lihakset kehittyivät? Ei! Silloin on tullut syötyä liikaa suklaata lomalla.

Painoindeksi oli joulun alla paljon myös uutisissa. Esimerkiksi voimistelukisoihin oli ehdotettu painoindeksin alarajaa. Kisaan ei saisi osallistua, jos indeksi olisi liian pieni. Ymmärrän ajatuksen, sillä monet kokevat varmasti painetta laihdutuksesta myös valmentajien puheitten takia. En kuitenkaan ole ihan varma, onko painoindeksin käyttäminen paras ratkaisu. Urheilijoiden täytyisi käydä aina ennen kisoja vaa’alla ja laskeskella omaa indeksiään. Onko se hirveän terveellistä nuorille?

Saimme matikan tunnilla tehtävämonisteen sanallisista tehtävistä. Yhdessä tehtävässä kerrottiin, miten painoindeksi lasketaan, mikä on tämä ”ihannepaino”, sekä esimerkkihenkilön paino ja pituus. Tehtävänantona oli laskea, paljonko kyseisen henkilön täytyy laihduttaa, jotta hän pääsisi ihannepainoon. Minulla ei ole henkilökohtaisesti ongelmia painoni kanssa, mutta tehtävä oli silti mielestäni epämukava, enkä tehnyt sitä ollenkaan.

Jos jollain on oman painonsa kanssa minkäänlaisia ongelmia, olisi tehtävä varmaankin todella epämiellyttävä ja muistuttaisi kesken matikan tunnin ikävästä asiasta. Opettajan pitäisi tarkistaa antamansa monisteen etukäteen ja ymmärtää, että jotkut tehtävät kannattaa vain jättää antamatta. Jos aihe voi olla jollekin epämiellyttävä, ei sen pitäisi olla yläkoulun matikan tehtävissä. Vaikka kukaan ei pahastuisikaan, on hyvän maun käyttö aina sallittua.

Ja juuri tällaiset asiat pitävät yllä yhteiskuntamme läskivihaa, joka on niin automatisoitua, ettei sitä aina edes huomaa. Yhteiskuntamme vaan sattuu suosimaan laihoja ihmisiä. Painoindeksi on hyvin pelkistetty matemaattinen kaava. Ei se voi mitenkään mitata meitä ainutlaatuisia ja erilaisia ihmisiä.

Maija Tynkkynen

14 vuotta, Sammon koulu, Tampere