Satutko joskus tulemaan huoneeseen, kun vanhempasi katsovat uutisia? Säikähdätkö, kun uutisissa sanotaan: ”Ilmastonmuutos ajaa yhä useamman eläinlajin sukupuuton partaalle.”

Minulle on käynyt pari kertaa niin, että satun katsomaan uutisia ja lähes joka kerta siellä on sanottu, että sähkö on taas kalliimpaa, Venäjän ja Ukrainan sota jatkuu edelleen tai jotain muuta yhtä kamalaa.

Välillä tuntuu, että maailmalla on kaikki huonosti, kun lehdissä ja kaikkialla lukee vaan huonoja ja pelottavia uutisia. Tietysti ihmisten täytyy kuulla pelottavatkin asiat, mutta myös onnistumiset. Esimerkiksi, että ilmastonmuutosta koitetaan hidastaa roskankeruulenkeillä ja muilla tempauksilla.

Mielestäni uutisissa pitäisi kertoa positiivisempia asioita. Mutta ikävistäkin asioista on hyvä puhua.

Veera Ranta

4. luokka, Lamminpään koulu, Tampere