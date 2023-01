Vesihuolto on elintärkeä luonnollinen monopoli, joka tulee pitää kansalaisten edun vuoksi täysin avoimessa julkisessa omistuksessa, kirjoittaa Aarne Raevaara.

Tampereen Vesi liikelaitoksen yhtiöittämisesitys käsitellään seuraavassa valtuustossa. Kaupunkilaisille vesilaitoksen yhtiöittäminen ei lupaa mitään hyvää. Sähkön pörssihinnoittelu on varoittava esimerkki, hinnat kymmenkertaistuivat. Olisi vastuutonta luoda vastaava tilanne vesihuoltoon.

Vesi on sähkön tapaan peruspalvelu, eikä niitä pidä alistaa keinotekoisen pörssispekulaation välineeksi. Vesihuolto on elintärkeä luonnollinen monopoli, joka tulee pitää kansalaisten edun vuoksi täysin avoimessa julkisessa omistuksessa. Jo nyt sähkön ja muiden elinkustannusten raju nousu on vienyt monet suomalaiset suuriin vaikeuksiin. Tällä tiellä ei pidä jatkaa.

Kunnallisen vesiliikelaitoksen toimintaa ohjaa julkisuuslaki, yhtiötä osakeyhtiölaki. Yhtiöittäminen heikentää kaupunkilaisten mahdollisuutta vaikuttaa asioihin. Sähkön yhtiöittäminen mahdollisesti esti valtuustoaloitteeni mukaisen Kokkolan mallin käyttöönoton Tampereella. Yhtiöhän voi myydä joillekin tahoille hyvin edullisesti palveluaan. Se, kenelle ja millä hinnalla, ei kuulu julkisuuslain piiriin.

Mielestäni vesi ja sähkö pitää myydä samalla kohtuullisella hinnalla kaikille asukkaille. Tämä onnistuu parhaiten, mikäli toiminnassa noudatetaan julkisuuslakia.

Mikäli kokoomuksen, demareiden ja vihreiden valtakoalition esitys hyväksytään, vuoden 2024 alussa Tampereen kaupunki voi myydä yli 140 vuotta omistamansa vesilaitoksen. Kaupungin velka on kasvanut miljardiluokkaan. Lainojen korot ovat nousseet ja hyvinvointialue on leikannut kuntaveron tuoton.

Sähkön siirtoverkkojen ostajat ovat kansainvälisiä sijoittajia, samoin olisi veden osalta. Jo vuonna 2013 elintarvikejätti Nestlén silloinen pääjohtaja esitti, että vesi on elintarvike, joka täytyisi yksityistää ja sen hallinnointi olisi annettava liikemiehille. Olen asiasta eri mieltä. Suomeen tarvitaankin viipymättä lainsäädäntö, joka turvaa kansalliset vesivarat maan omissa käsissä.

Vaalien lähestyessä monet poliitikot vakuuttavat, kuinka he viimeiseen asti vastustaisivat yhtiöitetyn vesilaitoksen yksityistämistä. Heillä on mahdollisuus valtuustossa myös toimia niin asioista päätettäessä.

Mikäli yhtiöittäminen etenee valtuustossa, teen ehdotuksen, ettei vesilaitoksen myyntiä saa valmistella ilman valtuuston lupaa. Miksi yksityistämistä pitäisi voida valmistella, jos sitä kerran kaikki ilmoittavat vastustavansa. Se, että kuntalain mukaisesti lopullisen myynnin hyväksyisi tai kaupungin kannan antaisi valtuusto, ei ole riittävä keino estää vesilaitoksen yksityistämistä.

Aarne Raevaara

valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, eduskuntavaaliehdokas (ps.) Tampere