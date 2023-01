Keskustelu metsäradasta on lopetettava – Tampereen etu on, että saavutettavuus vahvistuu joka puolelta Suomea

Toimiva päärata, jossa digiverkko pelaa on koko Suomen elinvoimateko, kirjoittavat Meri Lumela ja Sari Rautio.

Ministeriötyöryhmän selvitys 24.1. todisti sen mikä on ollut nähtävissä jo pitkään: Metsien halki kulkevan suurnopeusradasta ja sen mahdollisista linjauksista käytävä keskustelu on nyt lopetettava.

Seuraavaan hallitusohjelmaan tulee saada selkeä kirjaus pääradan, koko Suomea vahvistavan aortan, kehittämistä. Valtio on laiminlyönyt olemassa olevan raideinfran kehittämistä samalla kun resursseja on hukattu uuden, täysin todellisuudesta irrallisen raidelinjauksen suunnitteluun.

Päärata Helsingin ja Tampereen välillä muodostaa dynaamisen työssäkäynti- ja kasvualueen, Suomen kasvukäytävän, jonka varrella sijaitsee väestörikkaita kuntia ja kaupunkeja. Toimiva päärata, jossa digiverkko pelaa on koko Suomen elinvoimateko.

Jyväskylän ja Keski-Suomen saavutettavuus ja junayhteyksien nopeuttaminen vaatii merkittäviä investointeja raideliikenteeseen. Erityisesti yhteys Jyväskylästä Tampereelle on häiriöherkkä, eikä raiteille mahdu nykyistä enempää liikennettä. Syyt junien matka-aikojen pidentymiselle löytyvät rataverkon rapistumisesta ja kehittämisen puutteesta.

Päärataa kehittämällä (4,5 miljardia euroa) matka-aika Tampereen ja Helsingin välillä lyhenisi 13 minuuttia ja suurnopeusratavaihtoehdolla (6,1 miljardia euroa) 31 minuuttia. 18 minuutin aikasäästö maksaisi siten veronmaksajille 1,6 miljardia euroa. On sulaa hulluutta edes suunnitella nykyisen infran sivuuttamista ja uuden kalliin raidelinjauksen rakentamista metsään.

Tarkastelussa on huomioitava eurojen ohella myös ilmasto- ja luontonäkökulma sekä vaikutukset alueen asukkaisiin. Metsäradan rakentamisen aikainen hiilidioksidikuormitus on selvästi pääradan kehittämistä suurempi. Tuoreen selvityksen mukaan veisi 300 vuotta, jotta ilmastovaikutukset olisi kompensoitu. Lisäksi rata muuttaisi peruuttamattomasti arvokkaita kulttuuriympäristöjä, luontoa ja asuinalueita. Tällä hetkellä suunnitelman ja keskustelun ylläpitäminen, ja venyttäminen hidastaa pääradan kehittämistä ja jättää valtavan määrän ihmisiä epätietoisuuteen ja pelkoon heidän kotiensa, maatilojensa ja mökkiensä kohtalosta.

Suomalaisen yhteiskunnan yksi kivijalka ja erottava tekijä monesta muusta maasta on edelleen vahva luottamus päätöksentekijöihin. Epämääräisten tavoitteiden edistäminen vielä yhtiön suojissa on ollut omiaan heikentämään luottamusta.

Keski-Suomen osalta uuden suurnopeusradan todelliset hyödyt jäisivät vaisuiksi, vaikka toisin väitetään. Uusi ratalinjaus edellyttäisi poikkeuksetta vaihtoa Tampereella, jolloin kokonaismatka-ajassa hyöty jäänee marginaaliseksi. Myös Tampereen etu on, että kaupungin saavutettavuus vahvistuu joka puolelta Suomea, ja työmatkaliikkuminen onnistuu kestävästi.

Kestävä tulevaisuus rakentuu raiteille ja raideliikenteen lisääminen niin tavara- kuin matkustajaliikenteessä on välttämätöntä. Samalla kun etä- ja monipaikkaisen työn osuus kasvaa, lisääntyy myös liikkeellä ollessa työskentely. Juna tarjoaa tähän ylivertaisen vaihtoehdon. Investoimalla ratainfraan tuetaan vihreää siirtymää. Se on merkittävä ja vaikuttava keino elvyttää taloutta ja tukea työllisyyttä sekä edistää teollisuutemme tuotteiden vientiä Euroopan markkinoille.

Suomen julkinen talous on vedenjakajalla. Kun käytössä on rajalliset resurssit, on investoinnit suunnattava sinne, missä niistä on eniten hyötyä. Pääradan kehittäminen sekä säännöllisen tiheät ja toimivat junayhteydet ovat elinvoiman ja ilmaston kannalta koko Suomen kohtalonkysymys. Ensi keväänä on varmistettava, että päärata nousee myös tulevan hallituksen kärkihankkeiden joukkoon.

Meri Lumela

valtuutettu (vihr.), Jyväskylä

Sari Rautio

valtuutettu (kok.), Hämeenlinna