Perussuomalaisten kansanedustaja Veikko Vallin kirjoitti mielipiteensä pääministerin Marinin lausuntoon, jossa Marin totesi, että perussuomalaiset on selkeästi rasistinen puolue.

Vallinin mukaan Suomen maahanmuuttopolitiikka on epäonnistumassa yhtä pahasti kuin muissakin länsimaissa, josta Ruotsi on kauhuesimerkki. Kuitenkin EU:n tutkimuksessa Ruotsissa rasismia oli kokenut 41 prosenttia vastanneista. Vuoden 2018 tilastotiedon mukaan Suomi on EU-maista rasistisin – 63 prosenttia suomalaisista on kokenut rasismia Suomessa.

Rasismi on ajatusmalli, jossa ihmisryhmiä määritellään alempiarvoiseksi esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella.

Näin tekee myös Vallin. Hän käyttää kansanryhmän uskontoa maahantulon esteenä.

Suomen kansalaisuuden on saanut 6643 henkilöä vuonna 2021. Määrä ei ole suuri ja siksi Suomeen tulee työntekijöitä ulkomailta vaikkapa Transtechin vaunutehtaalle Kajaaniin paikkaamaan työvoimapulaa.

Jari Saarinen

Tampere