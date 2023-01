Palvelun hintaa on muutettu yksipuolisesti, kirjoittaa Jan Malmström.

Olen pettynyt useiden muiden kannattajien tavoin siihen, miten harhaanjohtavasti FC Hakan kausikorttikampanjan markkinointi on toteutettu. Kampanjassa ilmoitetun hinnan sijaan kaikki uudet lisäveloitukset huomioiden kausikortin todellinen hinta nousee huimat 80 prosenttia alkuperäisestä. Minulle tämä on vedätystä enkä tunnista, miten tällainen toiminta on FC Hakan arvojen mukaista.

FC Hakan johto on selittänyt asiaa oppimiskäyrällä uusien yhteistyökumppaneiden kanssa ja sillä, että hinta kaikkine uusine veloituksineenkin on edelleen kokonaisuutena edullinen suomalaisen liigajalkapallon katsomiselle.

Yhtiön johto ei ole ymmärtänyt tai halua ymmärtää kannattajien todellista pettymyksen syytä: Johto on muuttanut yksipuolisesti tarjoamansa palvelun hintaa ilman perusteita. FC Haka tarjoaa minkä tahansa yrityksen lailla palvelua (kausikorttia), josta kannattajan eli asiakkaan kanssa on sovittu etukäteen korvaus ja jonka maksamalla asiakkaan on perusteltua odottaa saavansa palvelu. Kausikortin palvelukuvauksessa (tässä tapauksessa kampanjailmoituksessa) ei ollut mainittu aiempiin vuosiin verrattuna muutoksia, uusia ehtoja tai rajauksia, pois lukien maininta toimitusmaksusta. Esimerkkinä paikanvaraus kausikortille on ollut käytäntö ilman lisäveloitusta aiempina vuosina.

Mikäli johto olisi toiminut vilpittömässä mielessä ja kesken kampanjan käytännön järjestelyt olisivat edellyttäneet muutoksia, niistä olisi pitänyt kertoa asiakkaille ennen kampanjan vahvistamista ja kertoa muuttunut tilanne, muuttuneet ehdot ja erityisesti muuttuneet hinnat. Tällöin palvelun varanneet olisivat voineet peruuttaa tilauksensa joko kokonaan tai osittain.

Ymmärrän hyvin, että tämä ei kaupallisesti ole yhtiön kannalta mitenkään haluttu vaihtoehto, koska korttitilausten määrä, erityisesti tukitarkoituksissa tilattujen korttien osalta, olisi uusilla hinnoilla saattanut romahtaa. Toisaalta rehelliselle ulostulolle olisi todennäköisesti tullut myös ymmärrystä. Nyt sopimuksellisesti tilanne on, että johto yrittää muuttaa jälkikäteen sopimuksen ehtoja ja hintaa. Vaikka kuinka puhuttaisiin kausikorttien kokonaisedullisuudesta ja kuinka tämä mahdollistaa onnistuneen kauden ja kilpailukykyisen joukkueen – kaikki nämä ovat asioita, joita kannattajat, mukaan lukien minä, toki toivovat – kyseessä on sopimus ja palvelun tarjoaminen yrityksen ja asiakkaan välillä.

On hyvä myös muistaa, että urheiluseurojen tuki, myös FC Hakan, lepää mielikuvien varassa, ja käsikädessä siihen liittyy kannattajien rahankäytön löyhyys. Jos mielikuva seurasta ja sen johdosta on uskollisimpia kannattajiaan väheksyvä ja vedättävä, ei kannattajien hyväntekeväisyyteen ole syytä jatkossa luottaa.

Johdon tulisi myöntää virheensä, ja vetää takaisin vähintään kausikorttien paikkavarausten lisämaksu, koska sille ei löydy hyväksyttävää, suoraselkäistä perustetta.

Jan Malmström

FC Hakan kannattaja ja osakkeenomistaja, Espoo