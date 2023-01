Siirtyminen vain työllistymiseen pohjautuvaan maahanmuuttoon on välttämättömyys, kirjoittaa kansanedustaja Veikko Vallin.

Pääministeri Sanna Marin totesi politiikan toimittajien järjestämässä debatissa, että sdp ei voi mennä samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa, koska se on ”selkeästi ja puheiltaan avoimesti rasistinen puolue”.

Miksi pääministeri hyökkää näin jyrkästi perussuomalaisia kohtaan vain kolme kuukautta ennen vaaleja – onko syynä vaalipaniikki, kun ohitimme gallupissa hänen puolueensa ja siirryimme toiseksi suurimmaksi puolueeksi?

Mitä on se ”rasismi”, johon Sanna Marin viittaa?

Kaikki merkit ovat nähtävillä, että Suomen maahanmuuttopolitiikka on epäonnistumassa yhtä pahasti, kuin se on epäonnistunut monissa muissakin länsimaissa. Ruotsi on meille lähin kauhuesimerkki.

Eriytyvät ja palavat lähiöt ovat arkipäivää Ruotsissa. Autoja niissä poltetaan satoja monena vuonna. Maahanmuuttajataustaiset jengit ammuskelevat ja räjäyttelevät pommejaan kiihtyvään tahtiin.

Koulut eriytyvät eikä levottomiin kouluihin saada opettajia. Vanhemmat joutuvat yhä useammin miettimään, että pitääkö oma asunto myydä ja muuttaa rauhallisemmalle alueelle. Lasten turvallisuus on yleinen ja kasvava huolenaihe.

Sama vaarallinen kehitys on käynnissä myös Suomessa. Olemme jo Tampereellakin todistaneet inhottavaa ilmiötä, jossa lapsilta ryöstellään takitkin päältä. Tästä puhuminen ja tähän asiaan vaikuttaminen poliittisin keinoin ei ole rasismia.

Kaiken tämän juurisyynä on maahanmuutto sellaisista maista ja kulttuureista, jotka eivät sopeudu Suomeen missään järkevässä aikataulussa, jos milloinkaan. Mikään määrä kielikursseja ei auta, jos tulijat eivät halua elää maassa maan tavalla.

Brittiläinen tutkija Paul Collier on huomauttanut, että maahanmuuton onnistuminen riippuu tulijoiden määrästä ja kulttuurisesta etäisyydestä. Tulkitsen tämän siten, että jos Suomeen muuttaa paljon ihmisiä sellaisista kulttuureista, jotka ovat hyvin erilaisia kuin meidän, tulee kotoutuminen epäonnistumaan. Tai vähintään kotoutuminen tulee kestämään sukupolvien ajan, eikä sellaista ole varaa odottaa.

Riippumaton poliittinen tutkimuslaitos Chatham House teki kyselyn kymmenessä EU-maassa, että pitäisikö kaikki maahanmuutto muslimienemmistöisistä maista lopettaa? Keskimäärin 55 prosenttia vastasi selkeästi kyllä. Eurooppalaisten enemmistö on tehnyt omat johtopäätöksensä, koska ovat nähneet seuraukset.

Siirtyminen vain työllistymiseen pohjautuvaan maahanmuuttoon on välttämättömyys.

Suomen avokätiseen sosiaaliturvaan pohjautuva maahanmuutto ei ole kestävää vaan johtaa yhä kasvaviin ongelmiin ja rasittaa julkista taloutta. Epäterveet vetotekijät on poistettava.

Suomen poliitikkojen pitää ponnistella sellaisen lainsäädännön eteen, että sosiaaliturvaa saavat vain maan kansalaiset ja riittävän monta vuotta täällä töitä tehneet jonkin muun maan kansalaiset. Sosiaaliturva pitää ansaita.

Suomi pysyy turvallisena maana, jos teemme sen eteen järkeviä poliittisia päätöksiä. Pään työntäminen ongelmien edessä pensaaseen ja toisten syytteleminen totuuden puhumisesta rasisteiksi ei ole pääministerinkään suunnasta erityisen fiksua toimintaa.

Veikko Vallin

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (ps.)