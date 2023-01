Main ContentPlaceholder

Tohtorien siirtymä yrityksiin on jo tuotteistettu – vuosittain noin 30 tohtoria elinkeinoelämän palvelukseen

Vuonna 2015 on käynnistetty Post Docs in Companies -ohjelma, joka on tehokas tapa saada elinkeinoelämä palkkaamaan tohtoreita.

