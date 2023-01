Koululainen, kirjoita mielipiteesi Aamulehteen – Uutisten viikolla julkaistaan erityisesti lasten ja nuorten kirjoituksia

Koululaisten ja uutismedian perinteistä teemaviikkoa vietetään 31. tammikuuta alkaen.

Uutisten viikolla voi harjoitella oman mielipiteen muodostamista ja lähettää sen Aamulehden toimitukseen. Tänä vuonna viikon teemana on tulevaisuus, mutta mielipiteen voi kirjoittaa mistä tahansa.

Aamulehti

Mikä ilahduttaa, mikä harmittaa? Onko sinulla parannusehdotus johonkin pieneen tai suureen asiaan? Mistä ajankohtaisesta tai yleisesti kiinnostavasta aiheesta sinä haluaisit kirjoittaa mielipidekirjoituksen?

Uutisten viikolla 30.1.–3.2. Aamulehti julkaisee tuttuun tapaan erityisesti lasten ja nuorten mielipidekirjoituksia. Juttuja julkaistaan niin verkossa kuin painetussa lehdessä.

Kirjoita napakasti, enintään 2 000 merkkiä. Aamulehti valitsee julkaistavat kirjoitukset ja tarvittaessa muokkaa ja lyhentää niitä. Kirjoituksia on hyvä tulla monipuolisesti eri aiheista, sillä samasta aiheesta ei julkaista useita mielipiteitä. Tekstit julkaistaan kirjoittajan nimellä ja vain poikkeustapauksissa nimimerkillä.

Lähetä kirjoituksesi sähköpostilla osoitteeseen al.mielipiteet@aamulehti.fi. Kirjoita viestiin oma nimesi, ikäsi, yhteystietosi ja mistä koulusta olet.

Julkaistujen mielipiteiden tekijät saavat palkkioksi elokuvalipun.

Uutisten viikko on koulujen ja uutismedian yhteinen mediakasvatusviikko. Tänä vuonna teemaviikon aiheena on tulevaisuus. Uutisten viikolla tuomme esiin sitä, että luotettava uutismedia lisää ymmärrystä maailmasta. Sen avulla on turvallista rakentaa omaa ajattelua ja arvomaailmaa.