Tutkimusten mukaan jopa puolet niistä, joilla olisi oikeus toimeentulotukeen, jättää tuen hakematta.

Pitkistä ruokajonoista on uutisoitu eri puolilla Suomea. Ruoka-avun tarvetta ei kasvata pelkästään hintojen nousu. Ihmisiä ajaa ruokajonoihin myös perusturvaetuuksien riittämätön taso ja se, että viimesijaiseksi tukimuodoksi tarkoitetun toimeentulotuen hakeminen on hankalaa.

Tutkimusten mukaan jopa puolet niistä, joilla olisi oikeus toimeentulotukeen, jättää tuen hakematta. Tieto etuuksista voi olla puutteellista tai voimavarat eivät riitä niiden hakemiseen. Oman taloudellisen ahdingon todistaminen viranomaisille voi muodostaa ylivoimaisen taakan. Eniten apua tarvitseva voi jäädä väliinputoajaksi.

Kun rahaa ruokaan ei ole, voi sitä hakea järjestöjen jakelupisteistä. Tämä on kuitenkin mahdollista vain niille, jotka asuvat kaupungeissa ja joiden rahat riittävät bussilippuun ja terveys jonottamiseen. Ruokajonot eivät huomioi vammaisten henkilöiden liikkumisen haasteita tai sairaiden henkilöiden ruokavaliotarpeita. Tämän vuoksi ruoka-apu voi jopa kasvattaa eriarvoisuutta.

Valtion tulee varmistaa, että jokainen ihminen tulee Suomessa toimeen eikä kenenkään tarvitse lähteä ruokajonoon.

Riittävä toimeentulo on ihmisoikeus, joka kuuluu kaikille kaikissa olosuhteissa. Kenenkään ei pitäisi joutua valitsemaan ruokaostosten ja lääkkeiden välillä. Ihmisoikeudet on määritelty Suomen perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, ja ne ovat voimassa myös hintojen noustessa. Tämä on myös Ihmisoikeusliiton Riittävä toimeentulo -vaikuttajaryhmän viesti Suomen nykyisille ja tuleville päättäjille. Vaikuttajaryhmän jäsenet ovat itse köyhyyttä kokeneita.

Hani Forsell

Riittävä toimeentulo -vaikuttajaryhmän jäsen, Ihmisoikeusliitto

Anna Salmivaara

taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien asiantuntija, Ihmisoikeusliitto