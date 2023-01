Perustetaan Tampereelle taiteiden yliopisto (Artsi). Joko itsenäinen taideyliopisto tai nykyiseen yliopistoyhteisöön, mutta selkeästi erillinen, kulttuurin/taiteen yksikkö.

Kulttuuriyliopiston perustamiselle voidaan asettaa monia tavoitteita. Tässä niistä kaksi: Tampereen kehittäminen kiinnostavana kansainvälisenä kulttuurikaupunkina ja luovien alojen yritysten lisääminen. Luovuudella tarkoitetaan toki taidetta mutta myös innovatiivisia ja uuden kehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä ja ihmisiä.

Ehdotan, että Tampere ryhtyy luovan talouden kärkikaupungiksi. Tässä hengessä on jo Hiedanrannassa toimittu.

Tampereella on valtavasti tapahtumia, festivaalejakin liki 40, joten niiden järjestämisen potentiaali on valtava. Täällä on lisäksi paljon kulttuurille sopivia tiloja, osa monikäyttöisiä urheilun kanssa.

Tampereella on useita korkeakoulutasoisia toimintoja: Tampereen yliopiston näyttelijänkoulutus, konservatorion musiikinopetus ja TAMKin media-alan tutkinto-ohjelma: audiovisuaalisen viestinnän luovat sisällöt ja tekniikka, pelialan koulutusta Game Academiassa, joka onkin jo luonut uusia yrityksiä.

Komediateatterin yhteydessä toimii Suomen teatteriopisto. Tampereen kesäyliopistolla on monia kulttuurialan suosittuja kursseja, muun muassa klovneriaa, laululyriikan opetusta sekä kuosi- ja värisuunnittelua.

Nämä kaikki luovat pohjan uusille yrityksille, modernille yrittäjyysmallille. Nyt voidaan toimia yhdessä tai yksin, lyhytaikaisesti tai pitkään, omissa tiloissa tai toimisto taskussa -periaatteella. Yrittäjä voi olla samaan aikaan toisen töissä ja yrittäjänä. Osaaminen on parasta kauppatavaraa.

Hyvin tamperelaiset jo menestyvätkin, joulukuussa 2022 TAMKin media-alan opiskelijat keräsivät useita palkintoja elokuvaideoiden kilpailussa PITCH 22. Radiofestivaaleilta tuli medianomiopiskelijoille dokumenttisarjan pääpalkinto.

Helsinkiin perustettiin vuonna 2013 taideyliopisto, silloin yhdistettiin Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Taideyliopiston toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, lisäksi kirkkomusiikin koulutusta on Kuopiossa, ja Seinäjoella populääri- ja kansanmusiikin opetusta. Yhteensä näissä on noin 2000 opiskelijaa. Myös Lapin yliopistossa Rovaniemellä ja Turussa voi suorittaa yliopistotasoisia taidealan tutkintoja.

Kulttuuriin tulee laskea musiikin, teatterin ja media-alan lisäksi myös arkkitehtuuri, kirjallisuus, sirkus, valokuvaus, elokuva, gastronomia, sarjakuvat, museotoiminta, kulttuuritapahtumien tuottaminen, valotuotannot, graafiset tuotteet, digitaalinen taide ja pelit, kielenopetus, uuden media taide ja design kaikissa muodoissa sekä käsi - ja taideteollisuus. Näistä kaikista on Tampereella jo vahvaa osaamista.

Maassamme valmistuu vuosittain yhteensä 15–20 sirkusammattilaista Turussa ja Lahdessa. Miksi ei Tampereelta? Elokuva-ala tuotannot ovat mukavasti lisääntyneet Tampereella. Haluammeko elokuvan ammattilaisten tulevan maailmalta vai Tohlopista? Käsi- ja tekstiilituotannolla sekä muodilla on yli satavuotiset perinteet Tampereella, hylkäämmekö ne lopullisesti?

Tampere on eri kulttuurien elävä kohtauspaikka, vahvassa kasvussa oleva kaupunki on tunnettu rohkeasta uudistamisesta ja suuriinkin hankkeisiin tarttumisesta.

Juuri 80 vuotta täyttänyt kulttuurilegenda Irja Tulonen sanoi eräässä eduskuntapuheessaan vuonna 2002: ”Taide tekee sairaistakin paljon terveempiä.”

Mikko Närhi

Tampere