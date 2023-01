Tulevat päättäjät ovat monenlaisten haasteiden edessä, kirjoittaa kansanedustaja Sari Tanus.

Kukapa olisi vuosi sitten arvannut arjen äkisti kallistuvan, sähkön, polttoaineiden ja ruuan hinnan, korkojen roimasti nousevan, brutaalin sodan vyöryvän Eurooppaan, maatalouden ja terveydenhuollon olevan näin syvässä kriisissä ja Suomen olevan pahasti, ennen näkemättömällä tavalla velkaantuneen.

Elämä yllättää. Viime vuonna se valitettavasti yllätti monella tavalla ikävästi meidät kaikki.

Mennyttä ei saa takaisin, mutta siitä pitää oppia tulevaa varten. Suomeen on saatava suunnanmuutos. On keskityttävä ennen muuta perusasioiden hyvään hoitamiseen.

On herättävä todellisuuteen, jossa rauha ja turvallisuus eivät ole enää itsestäänselvyyksiä. Huoltovarmuus ja varautuminen tulee huomioida kaikilla sektoreilla, käytännössä joka tilanteessa. Ruoka- ja energiaomavaraisuus, monien komponenttien saanti on jatkossa turvattava huomattavasti nykyistä paremmin.

Hyvinvointialueilla on löydettävä inhimilliset ja tehokkaat keinot terveydenhuollon kriisin selättämiseen, perusterveydenhuollon vahvistamiseen, riittävän hoidon, hoivan ja tuen tarjoamiseen, hyvään johtamiseen ja työntekijöiden osallistamiseen. Riittävät resurssit, riittävästi henkilökuntaa ja riittävästi euroja on yhteiskunnan keskeisille sektoreille löydettävä. Miten saataisiin kymmenistä tuhansista sektorin ulkopuolella työskentelevistä terveydenhuollon ammattilaisista edes osa palaamaan alalle? Eläkeläisten joukossa on valtavasti hyväkuntoisia, pitkän terveydenhuollon työkokemuksen ja vahvan ammattitaidon omaavia ammattilaisia, joista ainakin osa voitaisiin saada palaamaan osa-aikaiseen aktiivityöhön, kunhan joustavuutta ja riittävän vahvoja verokannustimia tarjotaan. Hoitotyön arvostus, työolot ja palkkataso on vihdoin saatava kuntoon. Hoitajista, myös omaishoitajista on pidettävä parempaa huolta!

Myös peruskoulu tarvitsee korjausliikkeen. On keskityttävä perusasioihin. Jokaisen lapsen on opittava hyvin tai vähintäänkin kohtuullisen hyvin lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan jo alaluokilla. Se on perusedellytys jatko-opinnoille. Liikuntaa tarvitaan jokaiseen päivään, samoin rajoja jatkuvalle kännyköiden ja somealustojen käytölle ja auktoriteetilla, opettajajohtoisesti nuoret on saatava koulussa töihin, opiskelemaan. Haasteita riittää, mutta ratkaisuja on löydettävissä. Yhteiset linjaukset, rajat ja kunnon vuorokausirytmit tarvitaan myös koteihin hyvinvoinnin perustaksi.

Tulevat päättäjät ovat monenlaisten haasteiden edessä. Velkaantuminen tulee saada katkaistua ja valtion talous tasapainoon. Vaihtoehtoa ei ole, velaksi eläminen ei voi jatkua. Taloutta on hoidettava vastuullisesti, jotta hyvinvointiyhteiskunnan keskeiset palvelut voidaan säilyttää ja myös heikoimmista huolehtia.

Julkisuudessa puhutaan paljon oikeuksista ja vapauksista. Huomattavasti vähemmän puhutaan vastuusta ja velvollisuuksista. Vapauteen ja valtaan liittyy myös vastuu. Vastuu talouden tervehdyttämisestä ja yhteiskunnan eri sektoreiden toimivuudesta on päättäjillä. Linjauksia tehdään omalta arvopohjalta ponnistaen ja siksi on tärkeää, että päättäjät omaavat kestävät arvot. Jokaisen jakamatonta ihmisarvoa, perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä, sosiaalista markkinataloutta, lähipäätösperiaatetta ja tasapainoista toimintaa ympäristön ja luonnon kanssa kunnioittavat, kestävältä kristilliseltä arvopohjalta ponnistavat linjaukset ovat pitkälti luoneet ja voivat jatkossakin luoda kestävää hyvinvointia monista haasteista huolimatta.

Sari Tanus

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (kd.)