Suomella on turpeessa yhtä paljon omaisuutta kuin Norjalla on öljyssä

Suomi ei hyödynnä turvevarojaa, kirjoittaa Turve uusiutuvaksi -kansalaisaloitteen vastuuhenkilö Tapio Salminen.

Suomella on turpeessa valtava omaisuus. Turve lisääntyy 40 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja sitä nostetaan vuosittain alle kymmenen miljoonaa kuutiota. Suomi voisi olla energian suhteen omavarainen hyödyntämällä pelkästään valtavien turvevarojensa kasvun eli korot, turpeen vuotuisen lisääntymisen.

Norja on upporikas valtio. Se on hyödyntänyt uusiutumattomat öljyvaransa ja jatkaa niiden hyödyntämistä edelleen. Norjalla on rahastoituna öljyvaroja yli 1200 miljardia euroa. Yhtä kansalaista kohden on Norjalla jatkuvasti lisääntyvää varallisuutta jo yli 200 000 euroa. Suomella on uusiutuvassa turpeessa yhtä paljon omaisuutta kuin Norjalla on uusiutumattomassa öljyssä. Silti Suomen valtio on toivottomasti velkaantunut, koska Suomi ei hyödynnä turvevarojaan. Kaikilla suomalaisilla on valtion ottamaa ja jatkuvasti hallitsemattomasti kasvavaa velkaa jo 25 000 euroa.

Yli kahdenkymmenen vuoden ajan ovat Suomen hallitukset ja eduskunnan enemmistö ajaneet turpeenkäyttöä alas, eli pyrkineet turpeen käytön lopettamiseen. Turpeen vastustamisen taustalla on vuosituhannen vaihteen päätös, kun eduskunnan suuressa valiokunnassa 5.12.2000 äänestettiin siitä, onko turve uusiutuva luonnonvara vai ei. Äänestys meni tasan 12–12 ja päätös tehtiin arpomalla. Kolikko kellahti niin päin, että eduskunnan päätökseksi tuli, että turve on uusiutumatonta energiaa.

Nyt eduskunnan käsittelyssä on kansalaisaloite tämän virheellisen arvontapäätöksen muuttamiseksi, eli että turve saisi sille kuuluvan luokituksen uusiutuvana energiana. Eduskunnassa on edelleen vahva vastustus tälle luonnontieteelliselle tosiasialle. Miksi? Se on enemmän kuin useiden miljardien eurojen kysymys Suomelle.

Tapio Salminen

Turve uusiutuvaksi -kansalaisaloitteen vastuuhenkilö, Helsinki