Kaikkien tulevien Pirkanmaan kansanedustajien on tehtävä yhteistyötä Tampereen ja Pirkanmaan eteen

Pirkanmaan etu on koko Suomen etu, kirjoittaa tamperelainen nuorisovaikuttaja Eetu Hukkanen.

Eduskuntavaalit järjestetään Suomessa 2. huhtikuuta 2023. Tampereella sekä Pirkanmaalla on paljon pelissä näissä eduskuntavaaleissa sekä tulevissa hallitusneuvotteluissa. Niissä määritellään se, miten Tampereen ja Pirkanmaan liikenneyhteyksiä kehitetään, miten maakunnan elinvoimaisuus pystytään turvaamaan ja se, minkälainen roolimme tulevaisuuden Suomessa on.

Pirkanmaalla eduskuntavaalien asetelmat ovat tällä hetkellä hyvin mielenkiintoiset. Onkin tärkeää, että kaikki pirkanmaalaiset kansanedustajat vasemmalta oikealle, puoluekantaan katsomatta, tekevät yhteistyötä sen eteen, että Pirkanmaa ja Tampere pysyvät Suomen elinvoimaisimpina ja vetovoimaisimpina alueina myös tulevaisuudessa.

Suomalaiset kunnat ja etenkin suuret kaupungit on lähes unohdettu kuluvan hallituksen toiminnassa. Sote-uudistus ei ollut suurten kaupunkien näkökulmasta otollisin mahdollinen, mutta mikä olisi ollut kestävä vaihtoehto sille? Väestön demografiselle muutokselle ja Suomen sisäiselle muuttoliikkeelle emme voi mitään, mutta suomalaisten kuntien seuraava näytönpaikka on työllisyyspalveluiden siirtyminen niiden vastuulle vuonna 2024.

Kun tähän maahan sorvataan seuraavaa hallitusta huhtikuussa, on Pirkanmaan näkökulman kuuluminen ja sen huomioiminen oltava prioriteettilistan kärjessä jokaisella pirkanmaalaisella kansanedustajalla. Kuten Pirkanmaan edunvalvontaryhmän hallitusohjelmatavoitteissa todetaan, on elintärkeää parantaa päärata sellaiseen kuntoon, että se kestää seuraavatkin 100 vuotta. Tässä maailmantilanteessa se on jo huoltovarmuuskysymys eikä se ole pelkästään Etelä-Suomen asia, vaan siitä hyötyy koko maa.

Seuraavan hallituksen tulee olla valmis panostamaan Tampereen kaupunkiseudun ja laajemminkin Pirkanmaan lähijunaverkoston kehittämiseen sekä Tampereen raitiotien laajentamisrahoituksen turvaamista unohtamatta.

Taheran eli Tampereen henkilöratapihan tarvitsemat panostukset valtion suunnalta ovat kriittinen osa tulevien kansanedustajien edunvalvonnallisia kysymyksiä seuraavan hallituksen ja erityisesti tulevan liikenneministerin suuntaan. Myöskään valtateiden 3, 9 ja 12 kaipaamat panostukset eivät voi odottaa. Tampereella etenkin Vaitinaron liittymän ratkaisut ja kyseisen alueen liikenneturvallisuuden parantaminen tulee tarpeeseen hyvin pian.

Erityisesti nuorten ja opiskelijoiden sekä osatyökykyisten työllistämisedellytysten lisääminen Pirkanmaalla voisi olla yksi tärkeä asia, jota hallitus voisi yhdessä pirkanmaalaisten yritysten kanssa edistää tulevalla hallituskaudella. Miksi emme vaikkapa toteuttaisi valtakunnallisen nuorten kesätyösetelin pilottia koko Pirkanmaan alueella ensi vaalikauden aikana?

Yksi asia on selvä: Seuraavan hallituksen on kuultava suomalaisia kuntia paremmin!

Eetu Hukkanen

nuorisovaikuttaja, Tampereen kaupungin nuorisovaltuuston jäsen, Tampereen lyseon lukion opiskelija