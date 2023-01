Tehokkaampaa kuin rangaistusten koventaminen on nopea, tehokas ja vaikuttava puuttuminen, kirjoittaa Timo Rajala.

Syksyisten katujengitapausten myötä vaatimukset rangaistusten koventamisesta ovat ottaneet uutta tuulta pääministeriä myöden. Koventamispuheet eivät kuitenkaan lisää kansalaisten arkista turvallisuutta eikä turvallisuuden tunnetta.

Lue lisää: Taas katuryöstö Tampereella – nuori vei joulupäivänä untuvatakin toisen nuoren päältä keskellä ydinkeskustaa

Vankeusrangaistus on ikivanha kurinpitokeino. Sen tehokkuudesta on väitelty aina. Nykymaailmassa vankilan tehtävä on eristää ja toivottavasti myös estää ennakolta. Se ei paranna. Rikoksenuusijoita on huomattava osuus vankiaineksesta.

Eduskunta säätää lait ja voi siten vaikuttaa rangaistusasteikoihin. Tuomioistuimien tehtävänä on soveltaa lakia. Kun nykyisessä laissa sekä törkeän raiskauksen että törkeän ryöstön minimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta ja maksimirangaistus 10 vuotta vankeutta, huomaa helposti, että tarvetta lakien muuttamiseen ei ole.

Nykyrangaistuskäytännöstä on vielä paljon matkaa 7–9 vuoden mittaisiin vapausrangaistuksiin, jos niin halutaan ja niiden vaikutukseen uskotaan.

Verrattomasti tehokkaampaa kuin rangaistusten koventaminen on nopea, tehokas ja vaikuttava puuttuminen. Tämä olisi varsinkin ensikertalaisten ja nuorten kohdalla paras tapa toimia. Tarvitaan nopea kiinniotto, tutkinta, oikeuskäsittely ja seuraamukset muutaman viikon kuluessa.

Kaikki tämä vaatii resursseja. Poliisien määrä Suomessa on pohjoismaitten alhaisin. Uusien poliisien kouluttaminen kestää vähintään kolme vuotta, joten pikaista ratkaisua ei ole. Myös syyttäjä- ja tuomioistuinlaitoksen henkilöstön lisäämiseen on tarvetta.

Kaikki maksaa, mutta niin maksaa nykyinenkin tehoton ja tulokseton järjestelmäkin. Kysymys on lopulta yhteiskunnan varojen käytöstä.

Myöskään inhimillinen aspekti ei ole vähäarvoinen. Hairahtuneitten saattaminen kaidalle tielle on sekä yhteiskunnan että yksilön etu.

Timo Rajala

Akaa