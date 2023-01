Toivon, että Pirkkalan kentällä ymmärretään, että Ryanair on hyvin nopea vaihtamaan kannattavammalle reitille, kirjoittaa kuukausittain Tampereelle matkustava

Oman kokemukseni perusteella passintarkastus käy Tampere-Pirkkalassa puuduttavan hitaasti.

Matkustan Tampereelle kuukausittain, joten Ryanairin lento Tampere-Pirkkalaan on ollut tervetullut. Haluan kiittää Jaakko Haapion keskustelunavausta lentokentän T2:n passintarkastuksesta. Olen itsekin ihmetellyt, kuinka matkustajia seisotetaan ulkona kylmässä. Avoimen kentän reunassa viimaisena pakkaspäivänä jonottaminen on absurdia ja hyvin epämiellyttävää jopa kylmään tottuneille natiiveille. Millainen ensivaikutelma ulkomaisille matkustajille Suomesta tuleekaan?

Joulukuussa lähetin Finavialle kyselyn jonotusajoista. Matkustajapalvelusta vastattiin poliisin suorittavan tarkastuksen mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti. Ehdotuksena oli matkustajien purkaminen koneesta ryhmissä, jotta ulkona jonottamiselta vältyttäisiin.

Oman kokemukseni perusteella passintarkastus käy Tampere-Pirkkalassa puuduttavan hitaasti. Omistamme brittiläisen kumppanini kanssa talon Pirkanmaalla. Joka kerta Ryanairilla Pirkkalaan saapuessa hän joutuu passintarkastuksessa käymään läpi pitkän listan kysymyksiä. Tällaista kuulustelua ei tapahdu missään muualla Euroopassa. Korona-rajoitusten päätyttyä ei edes Helsingissä. Useissa maissa niin EU- kuin brittipassit tarkastetaan automaateilla, ilman kuulustelua. Kun kaikki Pirkkalaan saapuvat käyvät läpi saman seulan, on väistämätöntä, että jonotus kestää kuten Jaakko Haapio kirjoituksessaan mainitsee 40 minuuttia. Suuri osa tästä jonottamisesta tapahtuu ulkona, vaikka terminaalissa on maakerroksessa yksi aula täysin käyttämätöntä tilaa lähtevien matkustajien jo ollessa lähtöaulassa ja saapuvien pääosin ulkona.

Toinen erikoinen piirre on, että sama kone ei pääse lähtemään Tampere-Pirkkalan lentokentältä takaisin ennen kuin kaikki saapuvat passit on tarkastettu. Tämä usein viivästyttää koneen paluulennon Stanstediin. Käytäntöä ovat ihmetelleet myös lentokapteenit, sillä tällaista käytäntöä ei ole muualla. Myöhästyminen Pirkkalassa aiheuttaa tehokkaassa käytössä oleville Ryanairin koneille ketjureaktiona lisää myöhästymisiä jatkolennoilla.

Finnair ja SAS eivät Tampereelle juuri enää lennä. Air Baltic on muuttanut reittejään, sillä kaikki niistä eivät ole osoittautuneet kannattaviksi. Toivon että Pirkkalan kentällä ymmärretään, että Ryanair on hyvin nopea vaihtamaan koneensa kannattavammalle reitille. Näin on jo käynyt aikaisemmin niin Tampere-Pirkkalassa kuin jo Helsingissäkin. Varsinkin kun lippujen hinnat ovat olleet jopa 7,99 euroa. Finavian ylimalkaisen vastauksen perusteella pelkään, ettei Pirkkalaan lennä pian Ryanairkaan.

Mikko Hautanen

Lontoo