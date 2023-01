Hoiva-alan henkilöstövuokrauksen toimintaa on rajoitettava, kirjoittaa Sirpa Pursiainen.

Henkilöstövuokrausfirmojen toiminta hoiva-alalla on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Yritystoiminnan näkökulmasta tällainen bisnes on tuottoisaa, koska hoivahenkilöstöstä on huutava pula.

Kun tilannetta katsotaan eettisesti ja verovarojen käytön näkökulmasta, ollaan erittäin hankalassa tilanteessa. Hoiva-alan henkilöstövuokrausfirma ei kanna vastuuta henkilöstömitoituksen toteutumisesta ja muista palvelun tuottamiseen liittyvistä isoista kuluista. Kuntien ja palveluja tuottavien yritysten on puolestaan pakko tehdä kaikkensa, jotta hoitajamitoitus toteutuu.

Vakituiset hoitajat ovat tärkeä pohja laadukkaan ja turvallisen hoivan toteuttamiselle. Hoiva-alan henkilöstövuokrausbisneksen kasvu pahimmillaan luo tilanteen, jossa sitoutuneita hoitajia, jotka tuntevat asiakkaiden tarpeet, on yhä vähemmän. Koska hoiva-alan työntekijöistä on jo nyt pula ja hoitajamitoituksen nousu luo lisäpaineita, tulee asiaan löytää nopeasti eettisesti ja taloudellisesti kestävä ratkaisu.

Pelkästään Tampereen kotihoidosta syksyllä 14,9 prosenttia tuotettiin henkilöstövuokrauksella. Mikäli tarkasteluun otettaisiin koko Pirkanmaan julkisen puolen palveluissa käytettävä henkilöstövuokrauksen määrä, puhutaan euromääräisesti merkittävästä summasta. Tämän lisäksi myös yksityisellä puolella joudutaan turvautumaan henkilöstövuokraukseen tilanteissa, joita hoitajia ei muutoin saada. Aluehallintovirasto valvoo hyvin tarkkaan hoitajamitoituksen toteutumista.

Henkilöstövuokrausfirman kautta otetun hoitajan kustannukset ovat jopa kolminkertaiset verrattuna suoraan hoitajan kanssa tehtävään työsopimukseen. Tästä summasta vain pieni osa ohjautuu yksittäisten hoitajien kukkaroon ja iso osa hoiva-alan henkilöstövuokrausta pyörittäville yrittäjille. Lisäksi henkilöstövuokrauksesta maksetaan arvonlisävero.

Käytännössä suurin osa sosiaali- ja terveyspalvelujen kuluista maksetaan verovaroin ja osa asiakkaan omavastuuosuuksin. Vaikka yleisesti ottaen kannatan yrittäjyyttä, niin tässä kohden henkilöstövuokraus nimenomaisesti syventää ja hankaloittaa hoitajatilannetta ja tekee siitä veronmaksajille ja asiakkaille kalliimpaa.

Mielestäni hallituksen tulee etsiä nopeasti keinot, joilla hoiva-alan henkilöstövuokrausyritysten voittomarginaalia rajoitetaan potilas- ja asukasturvallisuuden varmistamiseksi ja kustannusten nousun hillitsemiseksi. Mikäli ratkaisua ei löydetä, veronmaksajat kustantavat tämän kukkarostaan.

Sirpa Pursiainen

toimitusjohtaja, kaupunginvaltuutettu (kd.), aluevaltuutettu, Tampere