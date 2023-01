Suunterveydessä työskentelevä: Inhimillisyys on hukkunut byrokraattisten kriteerien ja ruuhkautuneen hoitoon pääsyn takia

Työskentelen hyvinvointialueella suunterveyden puolella. Olen ylpeä työstäni, ja uskon vakaasti että meitä sosiaali-ja terveysalan ammattilaisia tarvitaan nyt, ja aina yhteiskunnassamme turvaamaan lempeästi ja asiantuntevasti kansalaisten terveys.

Niin kuin yleensäkin, ihminen tarvitsee työllensä tukea. Kuntien yhdistettyä palvelut terveyspuolella, olisi ensiarvoisen tärkeää nimenomaan ihmiset. Ihmiset, jotka tätä työtä tekee, ja ihmiset, jotka työstämme hyötyvät. Siis kansalaiset. Nyt inhimillisyys on hukkunut byrokraattisten kriteerien ja ruuhkautuneen hoitoon pääsyn takia. Esimerkiksi erään kaupungin sivuilla lukee, että varaamasi ajat eikä hoitojonossa oleva paikkasi muutu. Tämä ei täysin pidä paikkaansa. Jos ja kun henkilöstöä velvoitetaan ottamaan osaa kaikkiin koulutuksiin, potilaat perutaan. Pahimmillaan asiakkaan aikaa on siirretty viime kesästä asti. Suomi on luvannut taistella eriarvoisuutta vastaan. Kaikilla ei ole varaa hoitaa terveyttään yksityisten hoitolaitosten turvin.

Vaikka hyvinvointialue tulikin, ihmisten ensiapuun pääsy täytyy turvata. Riittävällä henkilöstöllä nyt ensi alkuun. Jos me emme pysty tarjoamaan kiireellistä hoitoa tarvitsevalle hoitoa saman eikä edes seuraavan päivän aikana, on otettava Acutan hammaspäivystyksen koppi asiakkaasta, eikä sanoa puhelimessa että otamme vain ne, joilla pää turvonnut.

Tutustukaamme hoitoon pääsyn ehtoihin, ja muistutamme, että kova särky, jonka tähden asiakas ei nuku, vaikuttaa suuresti hänen elämänlaatuun ja mielenterveyteen. Kipu on mielestäni asia, johon meidän hyvinvointialueella työskentelevien ammattilaisten pitää saada riittävät resurssit puuttua välittömästi. Tämä lisää kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan, ja sitä kautta välittyy usko heiltä myös heidän lapsiin. Tämänkaltainen hyvä kierre lisää hyvinvoivia kansalaisia tulevaisuudessakin.

Marja Harju

Tampere