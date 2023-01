Vuonna 2022 hoidimme peräti 338 796 työtilausta, toteutuneita työtunteja oli lähes kolme miljoonaa, kirjoittaa toimitusjohtaja Jaana Jantola.

Vuokratyötä sote-alalla käsiteltiin jutussa Lähihoitajan tuntipalkka voi olla vuokratyössä lähes kolme euroa enemmän – Työnantajalle hinta on yli kaksinkertainen (AL 2.1.) Aihetta sivuttiin myös pääkirjoituksessa Vuokratyövoima koetaan kalliiksi, mutta ilman sitä ei terveydenhuolto pärjää (AL 3.1.).

Suomen suurimpana sote-alan vuokratyön tarjoajana haluamme tuoda näkökulmamme asiaan. Vuokratyö ei todellakaan tule niin kalliiksi kuin jutussa annetaan ymmärtää.

Vuonna 2022 hoidimme peräti 338 796 työtilausta, toteutuneita työtunteja oli lähes kolme miljoonaa. Tällä hetkellä lähihoitajalle maksettava tuntipalkka on 14,12 euroa. Sivukuluineen, lomakorvauksineen ja kokemuslisineen tuntihinta on 21 euroa. Hyvinvointialuetasoiselle asiakkaalle tuntihinta on keskimäärin 22,80 euroa. Tämä on siis hinta, jonka perimme vuokratyöstä asiakkailta.

Eli käytännössä kun asiakkaamme tarvitsee yhdeksi päiväksi työntekijän: rekrytoimme, hoidamme työsopimuksen ja muut hallinnolliset työt ja laskemme ja maksamme palkan alle 13 euron marginaalilla päivätasolla. Rohkenemme väittää, että tätä tehokkaampaa toimintaa ei ole.

Lähihoitaja saa meiltä yhdeksän prosenttia korkeamman palkan kuin noudattamamme Avaintesin vähimmäisperuspalkka. Työnantaja maksaa erotusta yhden euron ja 80 senttiä. Olemme siis kaukana jutussa väläytellyistä luvuista.

Palkkauksemme ei juurikaan eroa asiakkaidemme palkoista, koska toimintaperiaatteisiimme ei kuulu kilpailla asiakkaidemme kanssa työntekijöistä.

Palkan sijaan kilpailuvalttejamme ovat muun muassa valtakunnallisuus, laaja tarjonta keikoista ja palkka joka perjantai -konsepti.

Vuokratyötä tehdään koska osa työntekijöistä haluaa valita työaikansa ja työpaikkansa oman elämänsä ehdoilla. Tällaista mahdollisuutta tarjoamalla voidaan myös estää alalta kokonaan pois siirtyminen.

Keikkatyöntekijätkin ovat sitoutuneita. Paljon on merkitystä vastaanotolla, perehdytyksellä ja suhtautumisella. Keikkatyöntekijä tekee useimmiten töitä 2 – 3 eri työyksikköön, eli säännölliselle keikkailijalle sekä työyksikkö että sen asiakkaat tulevat tutuiksi.

Vuokratyö on myös keino saada lisäresurssi. Henkilöstövuokrauksen kautta joustavasti työskentelyn, yhden luukun kautta, saadaan mukaan mm. eläkeläiset, opiskelijat, paikkakunnalla lomailevat, opintovapaalaiset, muun syyn vuoksiyksittäisiä vuoroja tekevät, toiseen ammattiin siirtyneet.

Tällaisen henkilöstöresurssin organisoinnin ei tarvitse kuulua työyksikön vakituisesta henkilöstöstä huolehtivalle.

Tässä vielä lista kaikesta mitä teemme noin 2 euroa tunti/12 euroa päivä marginaalilla: palkalliset sairauslomat, keikkatyöntekijöiden rekrytoinnin ja työhaastattelut (keskimäärin 511 kappaletta kuukaudessa), 250 431 työtilauksen vastaanoton ja töiden tarjoamisen keikkatyöntekijöille, työsopimusten teon, keikkatyöntekijöiden kiinnittämisen tehtäviin ja viestinnän, palkanlaskennan ja maksatuksen, asiakaspalvelun 45 asiakasyhteisölle ja reilulle 10 000 keikkatyöntekijälle, työaikamerkintöjen käsittelyn, asiakasraportoinnin, monikanavaisen markkinoinnin, tiedottamisen ja oppilaitosyhteistyön, lääkehoitokoulutusten organisoinnin, kaikki palvelussa tarvittavat järjestelmäkulut, työterveyspalvelut, vakuutusmaksut, oman palveluhenkilöstön (48 työntekijää) palkat, työvälineet, tilat, koulutukset, jatkuvan kehitystyön ja ajantasaisen tietosuojan kaikille prosesseille.

Jaana Jantola

toimitusjohtaja, Sarastia Rekry