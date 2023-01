Jos lähiesimiehellä on mahdollisuus henkilöstön kanssa suunnitella työvuorot, henkilökunta jaksaa paremmin ja työilmapiiri pysyy parempana

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu parhaiten, kun annetaan lähiesimiehille mahdollisuus kuunnella henkilökunnan työvuorotoiveita, kirjoittaa eläkkeellä oleva osastonhoitaja Ritva Nuuttila.

Pirkanmaan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa. Uusi organisaatio on alkutaipaleellaan ja kuten lapsella, alkuvaiheen liikehdintä on vielä hapuilevaa. Ainakin mitä tulee julkisuuteen tihkuneista tiedoista ”pitovoiman” suhteen.

Nyt on mielestäni tärkeää, että hoitotyön johto eri sairaaloissa astuu esiin ja kuuntelee henkilökuntaansa työvuorosuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Teistä suurimmalla osalla on itsellänne kokemusta kolmivuorotyöstä ja sen vaatimuksista. Toisin kuin ehkä sosiaalityön taustan omaavilla HR-johtajilla. Varsin monella teistä on ehkä omalta jatko-opiskeluajaltanne kokemusta joustavista työvuorojärjestelyistä – kuka teki pääosin yötyötä, kuka suosi työvuoroja ilta- ja viikonloppuaikaan ja näin luennoille osallistuminen päiväsaikaan oli mahdollista. Vieläpä ilman suurempia opintovapaita tai opintolainoja.

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu parhaiten, kun annetaan lähiesimiehille mahdollisuus kuunnella henkilökunnan työvuorotoiveita. Tämä luo mielestäni välttämättömän pohjan työssä jaksamisesta ja muutenkin työhyvinvoinnista huolehtimiselle. Siinähän työnantajan vastuu on suuri.

Terveydenhuollossa on tällä hetkellä tarjolla varsin monenlaisia työpaikkoja. Osassa työskennellään yhdessä vuorossa, joissain aamu- ja iltavuorossa ja varsin monessa tehdään kolmivuorotyötä. Perinteinen aamu-, ilta- ja yövuoro ei kaikissa paikoissa edes riitä, vaan on jouduttu luomaan uusiakin työvuororatkaisuja (välivuorot, erilaiset myöhennetyt iltavuorot).

Jos lähiesimiehelle annetaan mahdollisuus yhdessä henkilöstönsä kanssa suunnitella työvuorot nämä variaatiot huomioiden, saadaan ”homma pyörimään”, henkilökunta jaksaa paremmin ja työilmapiiri pysyy parempana.

Ei voida ajatella, saati sanoa ääneen, että täytyy hakeutua muualle, jos vuorotyö ei sovi. En usko, että kukaan hakeutuu työhön 24/7 osastolle, jos pystyy tekemään vain aamuvuoroja ja haluaa viikonloput vapaiksi. Elämäntilanteet muuttuvat ja vuorotyö antaa hyvän mahdollisuuden joustoihin, kunhan sitä ei kahlita robotin tekemiin työvuoroihin ohjeella ”maks. neljä toivetta kolmessa viikossa”.

Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu tukee jaksamista, se antaa paremman mahdollisuuden oman elämän hallintaan ja se antaa myös paremman mahdollisuuden omista vastuualueista huolehtimiseen. Ei, ei se vie merkittävästi aikaa pois perustehtävästä, ei hoitohenkilökunnalta eikä esimieheltä. Titanian sähköinen suunnitteluohjelma on oiva työkalu, mutta ei välttämätön edellytys. Ihan excel-pohjaankin tämä onnistuu!

Ritva Nuuttila

elokuussa Taysista eläköitynyt osastonhoitaja, Tampere