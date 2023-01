Alkoholihaitoista on syytä olla huolissaan, kirjoittaa Marja Pakarinen Ehkäisevä päihdetyö ry:stä.

Vuonna 2021 suomalaiset joivat 9 litraa 100-prosenttista alkoholia jokaista 15 vuotta täyttänyttä henkilöä kohden. Tilastoidusta kulutuksesta Suomessa kulutetaan eniten oluita (46 %). Väkeviä alkoholijuomia ja mietoja viinejä kulutetaan yhtä paljon (21 %). Alkoholin kokonaiskulutus on ollut laskusuunnassa 2000-luvun puolivälistä lähtien, mikä selittyy erityisesti useilla alkoholiveron korotuksilla ja talouden laskusuhdanteella. Koronan aikana ravintoloiden sulkeminen, tapahtumien peruuntumiset ja matkustusrajoitukset vähensivät kulutusta.

Vaikka kokonaiskulutus on vähentynyt, runsas alkoholin viikkokulutus ja humalajuominen on meillä yleistä. Kaikesta juodusta alkoholista 78 prosenttia on riskikäyttöä. Kuitenkin yli puolet heistä, jotka juovat alkoholia yli riskirajojen, pitävät itseään kohtuukäyttäjinä. Silloinkin, kun terveysriskit ovat kohonneet, moni ei koe omaa alkoholinkäyttöään ongelmalliseksi.

Alkoholipolitiikan iso haaste on alkoholielinkeinon – eli taloudellisten intressien vaikutus päätöksentekoon. Alkoholia myydään Suomessa noin 5 miljardilla eurolla vuodessa, josta Alkon liikevaihto on noin 1,3 miljardia. Valtavasta myyntivolyymista yksityinen kaupan ala ottaisi mielellään nykyistä suuremman osuuden.

Väestön hyvinvoinnin näkökulmasta on selvää, että sellaisia poliittisia päätöksiä ei tule tehdä, joilla alkoholin saatavuutta, myyntipaikkoja ja myynnin edistämistä lisättäisiin merkittävästi nykyisestä. Vastuullista ei ole kasvattaa alkoholiteollisuuden voittoja sosiaalisten ongelmien kustannuksella.

Alkoholin käyttö vaarantaa noin 560 000 suomalaisen terveyden. Arviolta 70 000 lasta kasvaa perheessä, jossa ainakin toisella vanhemmalla on vakava päihdeongelma. Alkoholiin liittyviä poliisin hälytystehtäviä on yli 250 000 vuodessa. Tämä tarkoittaa hälytystä keskimäärin joka toinen minuutti – vuoden jokaisen päivän jokaisena tuntina.

Työelämälle ja kansantaloudelle aiheutuvat haitat ovat vielä paljon suoria kustannuksia suurempia.

Alkoholihaittojen vähentäminen on alkoholipolitiikan ensisijainen tavoite.

Haitat eivät katoa itsestään, vaan niiden vähentämiseen tarvitaan tutkitusti vaikuttavia keinoja. Niitä ovat alkoholin verotus, saatavuuden ja myyntipaikkojen rajoittaminen sekä myynnin edistämisen ja mainonnan rajoittaminen. Rinnalla tarvitaan vahvaa ehkäisevää päihdetyötä.

Marja Pakarinen

va. toiminnanjohtaja, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry