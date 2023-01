Pysäköinninvalvonta myös ohjaa ja opastaa. Vastaava pysäköinnintarkastaja Sami Hurinki kirjoittaa, että vuonna 2022 on annettu tuhansia kirjallisia huomautuksia ja karkeasti arvioiden noin 10 000 suullista huomautusta.

Uutispäällikkö Piritta Palokangas esitti kolumnissaan (AL 1.1.) näkemyksensä, jonka mukaan pysäköinninvalvonnan päätehtävänä tulisi olla ”kyttäyksen ja pelon kylvämisen sijasta opastus ja ohjaus”.

Kunnallinen pysäköinninvalvonta suorittaa laissa sille määrättyä tehtävää, joka jo olemassaolollaan luo valvontapelotteen. Pelotevaikutuksen olemassaolo tieliikenteessä on välttämätön, koska muun muassa poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvonta valvovat valtavaa alueellisesta kokonaisuutta varsin rajallisin resurssein. Se myös auttaa muistuttamaan tien eri käyttäjiä sääntöjen noudattamisen tarpeellisuudesta. Säännöt ovat olemassa ensisijaisesti yhteisen liikkumisturvallisuutemme ylläpitämiseksi. Ne tukevat myös oikeudenmukaisuutta: jos kuljettaja pysäköi lupa-alueelle tai maksulliselle vyöhykkeelle asianmukaista maksua maksamatta, hän voi saada virhemaksun toisin, kuin maksunsa asianmukaisesti hoitaneet.

Palokangas mainitsee kolumnissaan ”sakkorysät” ja ”kyttäyksen”. Pysäköinnintarkastajat määräävät suurimman osan virhemaksuista katuosuuksilla, joilla pysäköintiä on rajoitettu liikenteenohjauslaitteilla. Palokankaan mainitsema sakkorysä syntyy pääsääntöisesti silloin, kun väkeä on paljon liikkeellä ja pieni vähemmistö ajoneuvon kuljettajista ei joko kiinnitä huomioita asetettuihin merkkeihin tai pysäköi niistä tietoisena virheellisesti. Palokankaan kuvaus Tullintorin liepeillä sattuneesta tapauksesta on selvitettävissä yksinkertaisesti. Pysäköinnintarkastajat jalkautuvat toisinaan autosta ja tarkastettuaan alueen, he jatkavat matkaa. Kyttäys ei kuulu työtapoihimme eikä se ole edes tarpeellista: valvottavia alueita ja ajoneuvoja riittää enemmän kuin mihin meillä on aikaa puuttua.

Olemme määränneet vuonna 2022 tuhansia kirjallisia huomautuksia (2162 kappaletta) sekä antaneet karkeasti arvioiden noin 10 000 suullista huomautusta. Me siis työssämme myös ohjaamme ja opastamme. Pääsääntöisesti huomautustilanne on sellainen, josta olisimme voineet määrätä myös virhemaksun.

Sami Hurinki

vastaava pysäköinnintarkastaja, Tampereen kaupunki