Pyynikin kaavakonflikti olisi helppo ratkaista, mutta tarvitseeko Pyynikki lisämuseon?

Uusin Pyynikin alueen kaavaluonnos määrää Heinäpuiston hävitettäväksi ja pysäköintilaitoksen rakennettavaksi Pyynikintorin alle. Syyksi kerrotaan alueelle suunniteltu Tampereen taidemuseon lisäosa. Kaupunki saa puistoon rakennettavasta talosta tuloja. Summa on minimaalinen ja menee lisämuseon asemasta pysäköintihalliin, mutta kaupunki antaa silti ymmärtää, että hävitys ja häirintä ovat lisämuseon kannalta välttämättömiä.

Lehtitietojen (AL 19.12.) mukaan kaupunki etsii ”poliittista kompromissia”, koska kaavan hyväksyntää varten ei ole saatu yksimielisyyttä. On ilmeisesti huomattu, että tarvittavaa valtuustoenemmistöä puiston tuhoamista, torinvarren asukkaiden pitkäaikaista ja turhaa häiritsemistä sekä arkkitehti Lars Sonckin kaavaan perustuvan Pyynikinrinteen kaupunkikulttuurikokonaisuuden raiskaamisen aloittamista varten ei ehkä saada ilman erityistoimia.

Kaupunki on saanut Pyynikin kaavoillaan tähän mennessä aikaan mielipahan kasaantumista. Kasa kasvoi taas joulun alla, kun kaupunki julkaisi vastaukset kaupunkilaisten viime vuoden kesällä tekemiin huomautuksiin. Kommentteja pimitettiin niin kauan, että ne eivät ehtineet vaikuttaa kaavaprosessiin. Kaupunki kirjoitti silti vastauksia. Ne osoittavat ammattitaidon puutetta ja viehtymystä ylimieliseen käytökseen.

Jos kaupunki onnistuisi sumplimaan kaavansa läpi, niin turha prosessi jatkuisi ja eskaloituisi. Tulisi uusi luonnos ja uusia huomautuksia. Tulisi uusia, taas epäasiallisia ja entistäkin röyhkeämpiä vastauksia kaupungilta. Tulisi valtuuston päätös. Tulisi valituksia. Ne hyväksyttäisiin, sillä kaupungin hanke sisältää laittomuuksia. Kannattaako näin tehdä?

Ratkaisu olisi siinä, että yhdyskuntalautakunta lähettäisi kaavaehdotuksen käsittelyyn muodossa, joka ei sallisi rakentamista kaava-alueen Pirkankadun eteläpuoleisille osille. Samoin tein pitäisi katsoa kaavassa Pirkankadun pohjoispuolelle. Onko Pyynikin lisämuseo tarpeellinen?

Pyynikin valinnalle lisämuseon paikaksi on ajateltavissa yksi hyvä syy: Pyynikki olisi tarjonnut lisämuseolle tamperelaisen kulttuuriympäristön. Sonckin vuonna 1902 piirtämä kaupunkikulttuurinen kokonaisuus olisi auennut näköpiirissä. Heinäpuisto olisi Sonckin perusidean mukaisena rakentamattomana kohtaamispaikkana luonut näkö- ja kävely-yhteyden museon ja puutarhakaupungin välille. Museokävijä olisi tutustunut Tampereeseen sen kauneimmalta kulmalta.

Jos kaupunki tärvelisi Sonckin perusidean, niin lisämuseon sijoittamiselle Pyynikille ei olisi enää syytä. Kaupungin perusidea on huvittava: rakennuspaikan perusteluna on kaunis kulttuuriympäristö, ja rakentaminen voidaan aloittaa vain, jos kulttuuriympäristö raiskataan. Pyynikintorin ja Pyynikinrinteen kaupunkiarkkitehtuurit muodostavat kokonaisuuden, joka on mittaamattoman paljon arvokkaampi kuin lisämuseo. Kulttuurin ja kansalaisyhteiskunnan historia on kerrostunut alueelle yli sata vuotta ja alue on monien ihmisten ja muiden eläinten rakastama kaunis koti. Lisämuseo olisi talo, jonne ripustettaisiin tauluja, jotka voisi ripustaa muuallekin.

Jos Heinäpuisto hävitetään ja museo silti rakennettaan, niin museosta tulee kaupungin menetelmien monumentti, tuhon ja häpeän merkki. Kaupungin menetelmät ovat tarttuneet saattomielteiksi museosuunnitelmaan. Osaamattomuuden ja ylimielisyyden leimaamaa taloa olisi ikävä katsella.

Pertti Julkunen

Tampere