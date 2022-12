Pimeyden vaikutus mieleen on todistettu. Pysyvän lumipeitteen tultua pimeä vuodenaika onkin helpompi selättää. Vaikka on lottovoitto syntyä Suomeen, ei täällä eläminen valtaosan vuodesta ole psyykkisesti helppoa.

Ilmastonmuutos lisää pimeyttä, mikä pahentaa mielen oireilua väestössä. Tästäkin näkökulmasta ilmastonmuutoksen pikainen torjuminen on tärkeää. Keinovalikoimassa on syytä ottaa käyttöön laajat toimet, kuten hiilinielujen tuntuva lisääminen ja samanaikainen hiililähteiden eliminointi. Myös hiilidioksidia moninkertaisesti voimakkaamman, vaikkakin ilmakehässä lyhyemmän ajan säilyvän metaanin torjunta on avainasemassa ilmastonmuutoksen vaikutusten hillinnässä.

Pariisin ilmastosopimus ja Montrealin luontosopimus ovat sysäys oikeaan suuntaan, mutta vaikuttavien toimien saavuttamiseksi on jokaisen valtion otettava härkää sarvista ja tehtävä enemmän kuin sopimukset vaativat. Ilmastonmuutoksen torjunta on syytä toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja taloudelle armollisella tavalla. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon vastainen toiminta ovat tiiviisti kietoutuneita toisiinsa.

Heta Rousi