Nuoren huoli: linnut ovat vähentyneet – asialle on tehtävä jotain

Oletteko tekin huomanneet lintujen määrän vähentymisen metsälenkeillä? Tämä ei voi johtua mistään muusta kuin puiden ylikaatamisesta! Tästä syystä linnuilla ei ole enää pesäpaikkoja, ja harvinaiset linnut vähentyvät sukupuuton partaalle. Tämän on loputtava!

Olen itse suuri lintujen rakastaja ja kauneinta musiikkia maailmassa on lintujen laulu. Pienenä poikana kuuntelin setäni kanssa usein lammen rannalla lintujen laulua ja ihmettelimme luonnon ihmeellisyyttä. Silloin tajusin, että isona haluan tehdä työtä, joka edistää lintujen hyvinvointia. Toivon, että tulevaisuudessakin lapset kokevat samanlaisia kohtaamisia luonnon ja lintujen kanssa. Asialle on siis tehtävä jotain!

Ratkaisu on yksinkertainen. Hakkuualueille on jätettävä enemmän puita! Pyydän siis hakkuualueista vastaavia henkilöiden heräämään ja huomaamaan, kuinka pahaksi tilanne on ajautunut. Kaksikin puuta enemmän auttaa lintuja.

Mutta ei tavallisten tallaajienkaan tarvitse jäädä tumput suoriksi seisomaan. Kuka vaan pystyy rakentamaan linnunpönttöjä. Jokainen linnunpönttö on yksi pesä lisää linnuille.

Akseli Sillanpää

Kaukajärven koulu, Tampere