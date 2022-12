Yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on siten järkevää kannustaa ihmisiä oman asunnon hankintaan, kirjoittaa kansanedustaja Arto Satonen.

Suomessa on perinteisesti tuettu asunnon ostamista tai peruskorjaukseen otettua asuntolainaa verovähennyksellä. Viime vuosina korkovähennystä on asteittain leikattu ja vuoden 2023 budjetissa korkovähennystä ei ole enää lainkaan. Vähennyksen poistuminen tulee pahimpaan mahdolliseen aikaan, koska juuri nyt sitä tarvittaisiin.

Asuntolainojen korkovähennys on ollut hyvin merkittävä tuki asunnon ostajille ja sillä on kannustettu vuosikymmeniä oman asunnon hankintaan. Asuntolainojen korkovähennystä ovat leikanneet sekä nykyinen että edeltävät hallitukset. Tämä olikin perusteltua silloin, kun korot olivat hyvin matalat ja verovähennyksen merkitys oli vähäinen.

Juuri nyt ollaan aivan toisenalisessa tilanteessa. Korkomaailmassa ollaan palaamassa normaalin aikaan, jossa rahalla on hinta. Tällä hetkellä uuden asunnon ostaja joutuu tosi asiassa ottamaan lainan noin 4 prosentin korolla, joten enää ei puhuta nollakoroista. Se tarkoittaa, että esimerkiksi 250 000 euron asuntolainan ottava pariskunta maksaa pelkkiä korkoja vuodessa 10 000 euroa.

Korkojen nousun ohella kotitalouksia kuormittaa 9 prosentin inflaatio ja erityisesti sähkön hinnan raju nousu. Kun palkat eivät seuraa inflaatiota, niin ostovoima pienenee. On selvää, että tässä tilanteessa kynnys asunnon ostamiseen nousee. Asuntomarkkinoilla onkin jo hidastunut merkittävästi. Toteutuneiden kauppojen määrän ennustetaan jäävän tässä kuussa vain puoleen vuoden takaisesta.

Päätöksiä tulee tehdä aina tilanteen mukaan. Nousevien korkojen aikana taloudessa toimivat erilaiset lainalaisuudet kuin nollakorkojen aikaan. Jos asuntokauppa hyytyy, niin se tulee kalliiksi myös valtiolle. Pelkästään varainsiirtoverotuottoja on budjetoitu vuodelle 2023 miljardin verran ja se toteutuu vain, jos kauppa käy. Piristysruisketta kaivataan nyt ja siksi korkovähennys tarvitaan takaisin. Erityisen tärkeää korkovähennys olisi ensiasunnon ostajille, joilla kynnys oman asunnon hankintaan on suurin.

Suurelle osalle suomalaisista oma asunto on tärkein sijoituskohde. Monet eivät kerryttäisi varallisuutta juuri lainkaan, jos eivät maksaisi omaa asuntoa itselleen. Pahan päivän koittaessa oma asunto on tärkeää varallisuutta, joka helpottaa arjessa selviytymistä. Yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on siten järkevää kannustaa ihmisiä oman asunnon hankintaan ja ottaa asuntolainojen korkovähennys uudelleen käyttöön.

Arto Satonen

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (kok. )