Fossiilienergiasta irtautuminen on tärkeää ilmaston ja myös turvallisuutemme kannalta

Vihreä siirtymä rakentaa turvallisuutta, Satu Hassi kirjoittaa vastauksessaan Jocka Träskbäckin mielipidekirjoitukseen.

Mielipidekirjoituksessaan Jocka Träskbäck syytti vihreää siirtymää nykyisestä energiakriisistä (AL 16.12.). Hän osuu harhaan.

Vihreä siirtymä on irtautumista fossiilienergiasta. Nyt fossiilisen energian hinta on noussut ja sen saatavuus niukentunut. Taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Olisiko tilanne parempi, jos riippuvuutemme fossiilienergiasta olisi nykyistä suurempi? No, ei todellakaan.

Koko Euroopan tilannetta vaikeuttaa myös se, että Ranskassa suljettiin kesällä yli kymmenen ydinvoimalaa, osittain helteiden takia mutta myös yllättävien korroosio-ongelmien vuoksi. Kaikkia niistä eivät vieläkään ole saatu palautettua sähköntuotantoon. Myös Ruotsin suurin ydinreaktori Oskarshamn 3 joutui hiljattain huoltotauolle.

Suomen tilannetta vaikeuttaa se, että Olkiluodon kolmosreaktori, jolle eduskunta antoi luvan vuonna 2002 ja jonka luvattiin valmistuvan vuonna 2009, ei vieläkään ole valmis. Olkiluoto 3 olisi riittänyt korvaamaan nyt katkolla olevan sähkön tuonnin Venäjältä.

Ydinvoimaloiden huoltotauot ja viivästymiset eivät ole vihreää siirtymää, ei myöskään se, että Keski-Euroopassa iso osa taloista lämpiää maakaasulla ja myös teollisuus käyttää paljon maakaasua, jonka hinta on noussut saatavuuden niukennuttua, ja tämä vaikuttaa myös Keski-Euroopan sähkön hintaan.

Onneksi 2000-luvulla sekä Ruotsiin että Suomeen on rakennettu paljon tuulivoimaa. Tänä vuonna kotimainen tuulivoima on tuottanut sähköä keskimäärin yli 1200 megawatin teholla. Tätä voi verrata Venäjän sähköntuontiin, joka on suurimmillaan ollut 1300 – 1400 megawattia.

Ilman tuulivoimaa Suomi olisi nykyistä paljon isommissa vaikeuksissa. Tuulivoiman tuotanto vaihtelee, mutta toistaiseksi kotimainen ja pohjoismainen vesivoima on riittänyt kompensoimaan vaihtelun.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan osuu suomalaisiin sähkön hinnannousun muodossa. On tärkeää, että hallitus löytää toimet niiden ihmisten ja perheiden auttamiseksi, joiden elämää sähkön hinnannousu vaikeuttaa pahiten.

Ostamalla fossiilienergiaa tai sähköä Venäjältä rahoittaisimme Putinin sotakoneistoa. Fossiilienergian ostaminen joltain toiselta diktatuurilta ei ole paljoakaan parempi. Fossiilienergiasta irtautuminen on tärkeää paitsi ilmaston, myös turvallisuutemme kannalta.

Satu Hassi

kansanedustaja (vihr.)