Kesätyösetelien määrää tulisi lisätä rajusti ja kaupungin mahdollistaa kesäyrittäjyys yhtenä kesätyön muotona, kirjoittaa nuorisovaltuuston puheenjohtaja Arttu Vuori.

Jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden ensimmäiseen työkokemukseen jo varhaisessa vaiheessa. Työkokemus on ensisijaisen tärkeitä nuorille, jotta heidän jatkotyöllistymisensä helpottuisi. Ensimmäisen työkokemuksen takaisi nuorelle myönnettävä kesätyöseteli tai kesäyrittäjäseteli.

Tampere on suuri kaupunki ja kesätyöt viedään perinteisesti käsistä, joten kesätyösetelit tai kesäyrittäjäsetelit parantavat merkittävästi nuorten työllistymismahdollisuuksia.

Tampereen kaupunki myönsi viime kesänä ensimmäistä kertaa kesätyöseteleitä kokeilumielessä 250 nuorelle. Se on merkittävä edistysaskel, mutta ei vielä riittävä. Nuoret ansaitsevat yhdenvertaisempia työllistymismahdollisuuksia, koska kaikkien nuorten elämäntilanteet eroavat toisistaan jollain tavalla. Siksi kesätyösetelien määrää tulisikin lisätä rajusti!

Kesäyrittäjäseteli taas olisi kaupungin myöntämä 350 euron arvoinen tuki nuorelle kesäyrittäjälle. Tuen myöntämisen ehtona olisi yrittäjyyskurssin läpäiseminen. Yrittäjyyskurssilla suunnitellaan nuoren yritysideaa ja se sisältää olennaista tietoa yrittämisestä ja siihen liittyvistä osa-alueista.

Kesäyrittäjä-ohjelma on alun perin Oulusta lähtöisin oleva kesäyrittäjyyden malli, joka kannustaa nuoria yrittäjyyteen. Sitä on koordinoinut Talous ja nuoret TAT ry, mutta se on ilmoittanut valtakunnallisesti luopuvansa tästä ohjelmasta. Tampereen kaupungin olisi tarkoituksenmukaista luoda oma kesäyrittäjyyteen valmentava ohjelma, joka mahdollistaa omaehtoisen yrittäjyyden yhtenä kesätyön muotona.

Kesätyöseteli ja kesäyrittäjäseteli ehkäisevät parhaimmillaan nuorten syrjäytymistä ja ne antavat nuorille pientä taskurahaa omaa arkea varten. Mahdollistetaan jokaiselle nuorelle tässä kaupungissa kesätyö!

Arttu Vuori

nuorisovaltuuston puheenjohtaja (kok.), Tampere