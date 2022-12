Elon Muskin implantti on tyrmättävä alkuunsa, kirjoittaa Hannu Oittinen.

Mediassa on kerrottu monimiljardööri Elon Muskin yhtiön Neuralinkin aikeista asentaa puolen vuoden kuluessa ihmisaivoihin implantteja, jotka yhdistävät tekoälyn ja aivot. Eihän tämä ihan puskista tullut, sillä suunnitelmia ja kokeiluja tähän suuntaan on ollut jo vuosien, jopa vuosikymmenien ajan. Kriittistä tutkimusta ja varoituksen ääniä on ollut Stephen Hawkingsiä myöten, mutta ne on hiljennetty ”edistyksen” nimissä.

Huolta herättää sekä itse keinoihmisen luominen että hankkeen kytkeytyminen Muskin persoonaan ja yhtiöön. Kun Musk osti Twitterin, tuhannet yhtiön työntekijät irtisanottiin tai joutuivat äärimmäisen huonon kohtelun alaisiksi. Yhdysvaltain maatalousministeriö on aloittanut tutkinnan eläinten kohtelusta Muskin implanttikokeiluissa, joissa apinoita on kuollut. Onko puolen vuoden päästä ihmisten vuoro?

Tekoälyn ja ihmisaivojen yhdistämisessä ollaan todella vaarallisella tiellä. Olen seurannut tätä aihetta, sen tutkimusta ja sen kritiikkiä muutaman vuoden ajan. Suoranaista ihmisaivojen ja tekoälyn yhdistämistä on edeltänyt monenlainen piilovaikuttaminen, jossa tekoäly ohjaa, suostuttelee, tarkkailee tai kontrolloi ihmisten arkielämää. Tähän joukkoon kuuluu myös esineiden internet, jossa kodinkone ohjailee käyttäjäänsä.

Karmeita esimerkkejä on vaikka millä mitalla. Kiinassa kasvojen tunnistukseen perustuva tekoäly kontrolloi poliittisia mielialoja, sotilaalliseen käyttöön valjastettu tekoäly on erityisen pitkällä Kiinan lisäksi Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Israelissa. Autoteollisuudessa tekoäly on niin laajaa, että hakkerit voivat törmäyttää autoja tuosta vaan, seksiteollisuudessa robotit murtavat aikuisen ja lapsen välisen rajan tehden miljardibisnestä.

Mutta suurimmat vaarat ovat tulevaisuuden ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Jos arjesta ei voi selviytyä ilman joka paikkaan tunkeutuvaa tekoälyä, ollaan monella tavoin umpikujassa. Digisyrjäytyminen tekee uuden luokkajaon, palvelut eivät ole tasaveroisesti saatavilla, olemme ”jonkun” luomien algoritmien armoilla voimatta itse vaikuttaa elämisen ehtoihimme.

Mikä demokratian, lain, politiikan, moraalin tai uskonnon asema on, jos ja kun edetään tekoälyn ylivallan ehdoilla. Kyllä tekoäly on saanut paljon hyvää aikaan esimerkiksi lääketieteessä, taloudessa, kaikilla tutkimuksen aloilla tai palveluissa. Mutta nyt voi vielä painaa tai olla painamatta näppäintä, vaikka valinnat on ajettu ahtaalle.

Mutta jos Elon Muskin tai jonkun muun johdolla mennään ihmisaivojen ja tekoälyn yhdistämiseen, ollaan tiellä josta ei ole paluuta. Kuten Helsingin yliopiston kognitiotieteen tutkijat Michael Laakasuo, Jussi Palomäki ja Mika Koverola kirjoittivat Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa jo 19.10.2017: ”Päättäjien toiminta on kapeakatseista ja edesvastuutonta: tekoälyturvallisuuteen panostaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin ilmastonsuojelu”.

Etiikan ja teknologian professori Joanna J. Bryson varoittaa ihmisen vastuun luovuttamisesta tekoälylle (Yle 16.10.): ”Jos annamme tekoälylle moraalisen toimijan roolin, rikomme kaikki yhteiskunta-, arvo- ja etikkajärjestelmät.”

Hannu Oittinen

Tampere