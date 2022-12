Rehtori vastaa opiskelijalle: IB-lukioon on muitakin teitä kuin todistusvalinta

IB-lukio ei ole välttämättä paras vaihtoehto kaikille englanninkielistä lukio-opetusta toivovalle nuorelle, kirjoittaa rehtori Jaana Nieminen.

IB-lukion tarkoitus on tarjota vaihtoehtoinen toisen asteen lukiotutkinto kaikille peruskoulunsa päättäneille, ei vain suomen kieltä taitamattomille oppilaille. On kuitenkin täysin totta, että englanninkielisten toisen asteen tutkintojen vähäinen määrä on ongelma Suomessa.

IB-lukio on vaativa, akateemisiin opintoihin vahvasti ohjaava tutkinto, eikä se näin ollen ole välttämättä paras vaihtoehto kaikille englanninkielistä lukio-opetusta toivovalle nuorelle. Englanninkielisen lukiokoulutuksen kehittäminen on Tampereen lukiokoulutuksen yksi kehityssuunta, mutta ilman uutta lainsäädäntöä vaativaa englanninkielistä ylioppilastutkintoa se jää vajavaiseksi.

Ilman suomalaista peruskoulun päättötodistusta nuori voi hakeutua IB-lukioon Opintopolun harkinnanvaraisen haun ja siten pääsykokeen kautta. Tunnistamme kuitenkin hyvin Jinbo Wanin esiin tuoman ongelman, ja jatkossa joudumme harkitsemaan harkinnanvaraisen haun ulottamista suomalaisessa peruskoulussa vain muutaman kurssin S2 opintoja suorittaneisiin oppilaisiin.

Jaana Nieminen

rehtori, Tampereen lyseon lukio