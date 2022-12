Sähkömarkkina tarvitsee korjaussarjan – windfall-vero on jälkikäteinen, eikä suoraan vaikuta kuluttajahintoihin

Korjaussarjan merkittävin elementti on sähköpörssin hintamallin muutos, kirjoittaa Jocka Träskbäck.

Suomalaiset perheet ja yritykset ovat historiallisen syvässä ahdingossa, kun sähkön korkea hinta vie tulot ja säästöt, eikä pahinta ole vielä edes nähty. Sähkö maksaa Suomessa enemmän kuin naapurimaissa, eikä pörssisähkön hinta juuri laskenut, vaikka maanantaina Suomessa tuotettiin sähköä enemmän kuin kulutettiin. Sähkökriisin juurisyyt ovat muualla kuin itärajan takana, koska kriisi alkoi jo marraskuussa 2021, eli useita kuukausia ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Ministeri Ohisalo kirjoitti äskettäin Twitterissä, että kaikkien käytettävissä olevien eurojen pitäisi mennä vihreään siirtymään. Hän on väärässä. Vihreän siirtymän, säätövoiman purkamisen ja vuosikymmenten ydinvoiman vastustamisen myötä Suomessa ja Ruotsissa ollaan nyt tilanteessa, jossa sähköä ei tuoteta riittävästi ja jossa vihreän sähkön tuotanto on erittäin sääriippuvaista. Samalla sähkölaskut ovat räjähtäneet kohtuuttomiksi, vaikka tuotannon kustannukset eivät ole juuri nousseet.

Sähköyhtiöt käärivät siis parhaillaan valtavia voittoja suomalaisten selkänahasta, ja monet yhtiöistä ovat vieläpä julkisessa omistuksessa. Marinin hallitus pyrkii tapansa mukaan ratkaisemaan tämänkin ongelman verottamalla yrityksiä. Sen esittämä windfall-vero on jälkikäteinen, eikä suoraan vaikuta kuluttajahintoihin. Ja nimenomaan hintoihin tarvitaan nyt pikainen ryhtiliike ennen kuin suomalaiset perheet ovat varattomia.

Kokoomus on esittänyt joukon ratkaisuja, joilla sähkön hintaan voidaan vaikuttaa nopeasti. Korjaussarjan merkittävin elementti on sähköpörssin hintamallin muutos. Sähkön pörssihinta määräytyy nykyisin kalleimman tuotantotavan perusteella huolimatta muiden tuotantotapojen kustannuksista. Tämä kestämätön malli on poliittisesti korjattavissa. Lisäksi tulee ottaa käyttöön sähkön hintakatto, irrottaa sähkön ja kaasun hinta toisistaan sekä pitää kaikki kotimainen sähköntuotanto käynnissä – myös fossiilinen.

Pitkällä aikavälillä tulee panostaa ydinvoiman lisärakentamiseen ja SMR-pienydinvoimaloihin, pitää vanhat voimalaitokset reservissä ja edistää kotitalouksien energiaremontteja. Marinin hallitus voisi halutessaan ryhtyä edistämään näitä korjaustoimia jo tänään. Nyt olisi hyvä hetki kääriä hihat.

Jocka Träskbäck

kunnanvaltuuston puheenjohtaja (kok.), yrittäjä, Lempäälä