Tampereen kehittyessä kansainvälisempään suuntaan kaikkia siihen liittyviä haasteita ei ole huomioitu. Finnish International School Tampere, joka tunnetaan paremmin FISTA:na, on Tampereen kaupungin koulu Suomeen muuttaneille ylä- ja alakouluikäiselle ei-suomenkielisille. Kuitenkin oppilaiden siirtyessä toisen asteen opetukseen heidän eteensä ilmestyy este.

Vaikka opiskelijalle järjestetään S2 eli suomi toisena kielenä opetusta, on kuitenkin selvää, että jos lapsi, joka tuli Suomeen vasta 7-luokkalaisena, ei puhu koulussa, arjessa eikä perheessä juuri yhtään suomea, hän ei opi kolmessa vuodessa muutaman viikkotunnin opetuksessa suomea puhumaan. Monille heistä jääkin todistukseen S2:sta arvosanaksi 5–6.

Onneksi näille oppilaille on tarjolla englanninkielisiä koulutusohjelmia! Siihen kuitenkin liittyy kaksi haastetta.

Ensimmäinen on tarjonnan puute. Tampereella toimii tällä hetkellä vain yksi lukio, jossa on täysin englanninkielinen koulutuslinja (Tampereen Lyseon Lukio IB-linja) ja Tredu, joka tarjoa vain kuusi ammattikoulutusta englannin kielellä.

Moni on sitä mieltä, että suomen kielen merkitys arkielämässä on suuri, ja olen samaa mieltä. Minusta ei kuitenkaan ole oikein, että pelkästään suomen kielen takia rajoitetaan näin merkittävästi monien nuorten mahdollisuutta päästä koulutukseen.

Toinen, ja vakavampi ongelma, on huonosti toimiva järjestelmä. Tällä hetkellä Rellun IB-linjan kriteerit ovat seuraavanlaiset: ”Opiskelijat valitaan niiden hakijoiden joukosta, joiden keskiarvo on vähintään 8,2. Lisäksi vaatimuksena on, että englannista ja matematiikasta on päättötodistuksessa vähintään arvosana 8.” Tämä kätkee sisäänsä pienen ongelman. Kun lasketaan 9. luokan päättötodistuksen keskiarvoa, painottuu myös S2:n arvosana. Opiskelijan, jonka muiden aineiden arvosanat ovat 8–10, keskiarvo laskee merkittävästi yhden vitosen tai kuutosen takia, eikä hän sen takia pääse kyseiselle linjalle.

Tämä on minusta hyvin kummallista, sillä IB-linjan tarkoitus on tarjota juuri heille, jotka eivät juurikaan puhu suomea, mahdollisuutta aloittaa lukio-opinnot. Ja nyt heiltä viedään opiskelumahdollisuudet sen takia, etteivät he puhu tarpeeksi hyvin suomea.

Tunnen henkilökohtaisesti yhden Finnish International Schoolin 9. luokan oppilaan, joka muutti kaksi vuotta sitten perheensä takia Suomeen. Hänen isänsä on yrittänyt ottaa tuloksetta yhteyttä moneen eri tahoon, jotta hänen lapsensa pääsisi opiskelemaan.

Toivon, että Tampereen kaupunki tekisi asialle jotain mahdollisimman pian. Esimerkiksi palauttamalla pääsykokeet, joita järjestettiin ennen koronaa, jolloin keskiarvon merkitys vähenee. Ensi vuoden yhteishaku on jo lähellä enkä toivo, että hän joutuu taas rakentaa elämänsä uudestaan uudessa maassa, siksi, että hän ei osaa tarpeeksi hyvin suomea hakiessaan englanninkieliseen koulutukseen.

Jinbo Wan

PLAN International Suomen nuorten tasa-arvovaikuttaja, 21E, Tampereen Lyseon lukio