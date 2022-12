Jätekimppa mahdollistaa tehokkaan lajittelun omakotiasujalle, kirjoittaa Sanna Eklund Pirkanmaan Jätehuollosta.

Vastaus Juha Javanaisen mielipidekirjoitukseen Miksi vain biojäte aletaan kerätä pihoilta? (AL 9.12.) Ensinnäkin, kiitos kysyjälle! Teemme Pirkanmaan Jätehuollossa töitä ympäristön eteen ja on hienoa nähdä, että pirkanmaalaisilla on kiinnostusta jäteasioihin.

Kirjoittaja kysyy, miksei muita kuin biojätteitä kerätä asukkaiden pihoista. Muutkin jäteastiat on mahdollista saada pihaan. Javanaisen mainitsema kimppa on hyvä vaihtoehto omakotiasujalle myös muille jätteille kuin biojätteelle. Omienkin jäteastioiden tilaaminen vapaaehtoisesti on mahdollista.

Javanaisen mainitsema tiedote koskee biojätteen keräysvelvoitteen laajenemista Tampereen seudun keskustaajaman kaikkiin kiinteistöihin 1.9.2023 alkaen. Se perustuu vuonna 2021 uudistuneisiin jätehuoltomääräyksiin.

Biojäte kannattaa lajitella, sillä se on erinomaista raaka-ainetta. Siitä tehdään ympäristöystävällistä liikennepolttoainetta eli biokaasua sekä ravinteita kotimaisen ruuan viljelyyn. Biojätettä on vielä 38 prosenttia sekajätteen joukossa, joten lajittelussa riittää petrattavaa.

Muiden jätteiden keräykseen velvoitetaan jätehuoltomääräysten mukaisesti tällä hetkellä vähintään viiden asunnon kiinteistöillä. Niillä kerätään pakkausjätteitä eli kartonkia, lasia, metallia ja muovia. Muille kiinteistöille Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy tarjoaa ekopisteverkoston, jota Pirkanmaan Jätehuollon ekopisteverkosto täydentää. Pakkausjätteiden keräysvastuu on niiden tuottajilla.

Lajittelupalvelujen laajentamisella pyritään edistämään EU:n kierrätystavoitteiden saavuttamista – yhdyskuntajätteistä on kierrätettävä 65 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Sanna Eklund

asiakkuuspäällikkö, Pirkanmaan Jätehuolto Oy