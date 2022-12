Erityisesti keskiosa on onneton mukulakivinen parkkipaikka, kirjoittaa Mikko Närhi.

Istutetaan Tampereen Keskustorille puolen hehtaarin metsä. On monta syytä siihen, miksi Keskustorille pitäisi istuttaa metsää.

Keskustori on keskellä mutta edelleen keskeneräinen. Erityisesti keskiosa, Vanhan kirkon ja upeasti entisöidyn, nykyisin Aktian talon välinen osa on onneton mukulakivinen parkkipaikka.

Suosimme kaikkialla Suomessa kestävää kehitystä ja hiilinieluja, tavoitteet ovat korkealla. Tampereella on hyvin puistoja, keskusta-alueella hiilinieluja sanotaan olevan – moniin kaupunkeihin verrattuna – liian vähän. Selvää toki on, etteivät kaupunkikeskustat voi olla rakennuksineen, pihoineen ja katuineen tehokkaita hiilinieluja, jotain voi kuitenkin tehdä.

Liian pitkä Keskustori sopii katkaista istuttamalla keskelle metsää, havupuita ja lehtipuita. Metsä on hyvä tausta molemmille puolille, metsää voi toki halkoa polku, useampikin. Yksi puu tarvitsee viiden neliön verran tilaa, hehtaarille puita mahtuu 2000 kappaletta. Keskustorin koko on 3,3 hehtaaria, pisin sivu on 410 metriä, kapeimmillaan tori on 60 metriä, leveys vaihtelee mittauspaikan mukaan. Puolen hehtaarin metsäpalsta sopii torin keskelle hyvin.

Metsän läheisyys rauhoittaa, helpottaa ja ilahduttaa. Joillekin se on satumetsää, toisille yhteys luontoon, kaikille kuitenkin hiilinielu. Ei se maailmaa pelasta mutta muistuttaa siitä. Tampere tekisi kaupunkien historiaa.

Kun Frenckellin myynti saadaan toteutettua, varmasti myös sen edusta saa toimivan ja elävän ilmeen. Parkkipaikka ei ole mahdollisen hotellin, ravintoloiden ja museon edessä miellyttävää kaupunkiympäristöä. Sekin on jo outoa, että parkkipaikkaa on maan päällä ja alla.

Torin eteläpäässä oli tulossa ratikan seurauksena muutoksia, puhuttiin paljon Jugendtorista, pientapahtumien ja kahviloiden viihtyisästä torinurkkauksesta. Bussipysäkkien arveltiin vallan poistuvan Keskustorilta.

Kauppahallia on tulevan remontin vuoksi ideoissa sijoitettu Keskustorille, Jugendtorille se sopisi hyvin, pysyvästikin se voisi olla Kauppahallin sisäänheitto- ja esittelyalue, Kauppahalliin on siitä suora kulkureitti.

Mikko Närhi

Tampere