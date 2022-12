Jos tontille ehdotetut kaksi nelikerroksista asuinrakennusta rakennettaisiin ja lastentalo muuttuisi asuintaloksi, merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö tuhottaisiin, kirjoittaa Maire Martikainen.

Tampereella olevan Kalevan lastentalon asemakaavan 8576 osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistetussa tavoiteosassa todetaan, että " kaavan tavoitteena on käyttötarkoituksen muuttaminen asumiseen ja täydennysrakentumiseen kulttuurihistorialliset arvot säilyttäen ".

Miten molemmat voisivat olla yhtä aikaa voimassa?

Pirkanmaan ely-keskuksen oas-lausunnossa (osallistumis- ja arviontisuunnitelma) vuodelta 2019 todetaan: "Valmisteluaineistosta käy hyvin selville lastentalon keskeinen rooli osana valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009/Kalevan kirkko ja kaupunginosa). Kalevan lastentalon erityinen arvo on aikakautensa hyvänä esimerkkinä rakennusten hyvästä sijoittamisesta olemassa olevaan maastoon ja rakennusten ja avoimen tilan harkittuun tasapainoiseen suhteeseen. Näissä olosuhteissa täydennysrakentamiselle on vaikea kuvitella hyväksyttävää tapaa toteutua ilman, että se heikentäisi merkittävästi alueen arvoja".

Jos tontille ehdotetut kaksi nelikerroksista asuinrakennusta rakennettaisiin ja lastentalo muuttuisi asuintaloksi, merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö tuhottaisiin.

Museoviraston kanta 1.12.2021: " Kalevan lastentalon säilyminen on turvattava. Koska se sijaitsee asemakaava-alueella ja kaavatyö on jo vireillä, on rakennuksen säilyminen luontevinta turvata asemakaavan käyttöä ohjaavan merkinnän ja suojelumerkinnän avulla."

Kalevan lastentalon toiminta päiväkotikäytössä lopetettiin noin 10 vuotta sitten. Syyksi ilmoitettiin home- ja asbestiongelmat. Ne aiheutti uusi koneellisen ilmastointi, jota pidettiin suljettuna loma-aikoina. Kaupunki oli myös sitä mieltä, ettei Kalevan lastentalo sovi päiväkodiksi. Kalevan lastentalo on Suomen suurin lastenpäiväkoti ja sitä pidetty esimerkkinä erinomaisesta päiväkodista.

Samoin Tampere ilmoitti, ettei alueella ole riittävästi lapsia. Asukkaat ovat eri mieltä. Kaupungin estäessä päiväkotitoiminnan rakennuksessa ja osoittaessaan lapset huonosti saavuttavissa oleviin päiväkoteihin, jouduttiin perustamaan lähemmäksi koteja liiketiloihin yksityisiä päiväkoteja.

Miten on mahdollista, että Kalevan lastentalossa ei home eikä asbesti ole terveydelle vaarallista varusmiehille, poliiseille, päihteidenkäyttäjille eikä sosiaalivirkailijoille? Puolustusvoimat on useampaan kertaan käyttänyt Tampereen kaupungin osoittamana Kalevan lastentaloa harjoittelupaikkanaan, jossa varusmiehet ovat myös yöpyneet (AL 30.11.2022 ja 1.6.2022). Viikolla 48 siellä harjoitteli ja oli yötä 140 varusmiestä vajaan viikon. Viikolla 49 siellä ovat harjoitelleet poliisit.

Päihteidenkäyttäjien käytössä Kalevan lastentalo oli vuoden verran 2010-luvun puolivälissä. Oli siellä jonkin aikaa myös sosiaalitoimen yksi osastokin.

Kalevan lastentalo pitää peruskorjata ja palauttaa päivä- ja vuoropäiväkodiksi.

Lopetetaan kaavan käyttötarkoituksen muuttaminen asumiseen ja täydennysrakentamisen tutkiminen ja poistetaan kohde Tampereen kaupungin myyntilistalta.

Maire Martikainen

Tampere