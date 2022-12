Ihmisillä on paljon ongelmia, joita ei ratkaista rahalla, sanotaan mielipidekirjoituksessa.

Rahan puute tuo näkyväksi ongelmia muttei usein ole niiden perimmäinen syy. Mediassa on puhuttu köyhästä lapsuudesta: laskettelu piti korvata pulkkamäellä, suurimman harmin aiheutti sosiaalinen ulkopuolisuuden tunne.

Raha on mahdollistaja muttei takaa hyvää oloa. Rikas voi lasketella paljon, muttei se välttämättä tunnu hänestä miltään. Toisaalta pulkkamäki voi olla maailman hauskin paikka, jos ilmapiiri siellä on hyvä. Rikas tottuu rahoihinsa, eikä näe rahaa niin ihmeellisenä asiana kuin rutiköyhä, jonka elämänlaatua raha voi konkreettisesti kohentaa. Suurikin määrä rahaa on kuitenkin helppo kuluttaa nopeasti.

Ihmisillä on paljon ongelmia, joita ei ratkaista rahalla. Pahoinvoinnin syyksi ja ratkaisuksi nimetään kuitenkin toistuvasti raha eikä esimerkiksi se, miten huomioimme ja kohtelemme toisiamme ja itseämme. Näin käynee helposti yhteiskunnassa, jossa rahasta puhutaan jatkuvasti paljon enemmän kuin ihmisten tunne- ja vuorovaikutustaidoista.

Olivia Malinen

Tampere