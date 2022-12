Toivon generaattorit -kampanja on käytännöllinen ja konkreettinen keino auttaa ukrainalaisia, kirjoittaa Roberta Metsola.

Sota Ukrainassa jatkuu laantumatta. Kuulemme joka päivä uusista julmista näennäisen summittaisista siviilien pommituksista. Näemme kuitenkin myös iskuja, jotka on tarkoituksella kohdennettu siviili-infrastruktuuriin, kuten sähkönsiirtoverkkoihin.

Jouduttuaan perääntymään taistelukentällä, Kreml on kääntänyt sotakoneensa kohti siviilejä. Tarkoituksena on jättää heidät ilman perushyödykkeitä, kuten vettä, sähköä ja lämmitystä, ja uuvuttaa heidät. Tämä on epäinhimillistä, rikkoo kansainvälistä ja humanitaarista oikeutta ja käy sotarikoksesta.

Venäjän hellittämättömissä iskuissa on vahingoittunut tai tuhoutunut yli puolet Ukrainan sähköverkosta, minkä vuoksi miljoonat ukrainalaiset ovat jääneet ilman sähköä. Ja iskuja tulee nopeammin kuin Ukrainan pelastuspalvelut saavat sähkönjakelun palautettua.

Niinpä Euroopan parlamentti ja Euroopan yli 200 suurimman kaupungin Eurocities-verkosto ovat aloittaneet yhteistyön auttaakseen ukrainalaisia selviytymään edessä olevasta ankarasta talvesta lahjoittamalla heille generaattoreita, muuntajia ja sähköverkkojen varaosia.

Toivon generaattorit -kampanja on käytännöllinen ja konkreettinen keino auttaa jatkuvan ristitulen alla olevia ukrainalaisia toimittamalla heille energiaa ja puhdasta vettä – takaamalla heille päivittäiset palvelut, joita pidämme itsestäänselvyyksinä. Generaattorit auttavat pitämään maan keskeiset laitokset toiminnassa. Niistä saavat energiaa muun muassa sairaalat, koulut, vesihuoltolaitokset, avustuskeskukset, väestönsuojat ja puhelinmastot.

Kutsun kaikki Euroopan kaupungit ja alueet mukaan Toivon generaattorit -kampanjaan. Verkostojemme ja kaikkien 705:n Euroopan parlamentin jäsenen ja muidenkin tahojen kautta pyrimme saamaan yhä enemmän apua Ukrainalle. Yhdessä voimme saada aikaan todellisen muutoksen.

Tämä yksinkertainen ja käytännöllinen idea on toteutettavissa nopeasti. Kovan kysynnän vuoksi generaattoreita on markkinoilla vain vähän, ja kansalliset viranomaiset ovat jo lahjoittaneet varastoistaan sen, minkä pystyvät. Euroopan kaupungeissa ja alueilla on kuitenkin käyttämätöntä kapasiteettia ja siten mahdollisuus auttaa. Kansalliset pelastuspalveluviranomaiset keräävät lahjoituksia, jotka kuljetetaan EU:n pelastuspalvelumekanismin toimesta yhteen heidän kolmesta EU:n alueella sijaitsevasta keskuksestaan. Ukraina voi sen jälkeen päättää, missä maan kolkassa laitteita tarvitaan kiireellisimmin, minkä jälkeen ne viedään lopulliseen määränpäähänsä.

Kampanjan käynnistymisen jälkeen olemme jo saaneet lahjoituksina monenkokoisia ja -tehoisia generaattoreita lukuisilta kaupungeilta aina Roomasta Tallinnaan. Myös tavalliset auttamishaluiset ihmiset ovat tarjoutuneet lahjoittamaan generaattoreita. Eurooppalaiset haluavat auttaa. Tämä on käytännön solidaarisuutta. Näin Eurooppa saa asiat liikkeelle.

Voimme olla ylpeitä siitä solidaarisuudesta, jota EU jäsenvaltioineen on osoittanut Ukrainaa kohtaan niin poliittisella, humanitaarisella, sotilaallisella kuin taloudellisella rintamalla. Tästä ovat olleet osoituksena EU:n ehdokasmaan aseman myöntäminen Ukrainalle ja pakotteiden asettaminen Venäjälle, avun toimittaminen Ukrainalle ja miljoonien sotaa pakenevien ukrainalaisten vastaanottaminen, kipeästi kaivattujen sotilaallisen kaluston ja tarvikkeiden toimittaminen sekä koulutuksen antaminen, kuten myös tämänvuotinen 9 miljardin euron ja ensi vuoden 18 miljardin euron avustuspaketti.

Olemme vierailleet Kiovassa osoittaaksemme ystävyytemme ja halumme tukea Ukrainan kansaa. Nyt on aika antaa konkreettista käytännön tukea, jolla Ukrainaa autetaan pärjäämään talven yli.

Kriisin yllättäessä tarvitsemme toivoa. Tarvitsemme ystäviä. Tarvitsemme tukea. Ukrainassa ihmiset tarvitsevat tänä talvena sähköä, vettä ja lämmitystä. Me voimme auttaa ja antaa panoksemme. Pystymme siihen.

Roberta Metsola

Euroopan parlamentin puhemies