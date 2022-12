Mikäli kotitaloudet eivät kykene maksamaan sähkölaskujaan, tarkoittaa se henkilökohtaisia konkursseja, vuosien talousahdinkoa ja kotien kylmenemistä, kirjoittaa Marko Asell.

On hyväksyttävä se tosiasia, että voimme joutua turvautumaan valmiuslain suomiin työkaluihin sähkön saamiseksi kohtuuhinnalla.

Ei sovi kenenkään oikeudentajuun, että kun sähköyhtiöt repivät markkinoilta ennätystuloksia moninkertaistuvilla hinnoillaan, niin samaan aikaan asiakkaat koittavat tosissaan selviytyä sähkölaskuistaan, osa siinä epäonnistuen.

On hyvä, että Marinin hallitus on reagoinut sähkön hinnan nousuun alentamalla sähkön arvonlisäveroa 24 prosentista 10 prosenttiin, ja luomalla kotitalousvähennyksen kaltaisen tuen sekä pienituloisten sähkötuen. Hyvää on myös windfall-veron valmistelu, jolla saadaan sähköyhtiöiden kohtuuttomia voittoja verotettua yhteiskuntamme käyttöön.

Lue lisää: Sähkölaskuun tuli nyt tuntuva alennus – Kokeile, mitä se tarkoittaa omassa laskussasi

Lue lisää: Pelastusalan asiantuntija: Näin jokaisessa kotitaloudessa kannattaa varautua nyt kriiseihin

Lue lisää: Ylöjärveläisyrittäjä Satu Jutila sai 600 euron sähkölaskun ja joutui tekemään kovan päätöksen: ”laitan pillit pussiin”

Näistä toimista huolimatta sähkön hinta tulee olemaan aivan liian kallista erityisesti pienituloisille, eläkeläisille ja asuntovelallisille, joiden kodit lämpiävät suoralla sähköllä. Tuista huolimatta väliinputoajia on, ja tämä on huomioitava.

Mikäli kotitaloudet eivät kykene maksamaan ylisuuria sähkölaskujaan, tarkoittaa se henkilökohtaisia konkursseja, vuosien talousahdinkoa ja kotien kylmenemistä omine seurauksineen. Sähkö on perustarve, eikä markkinoiden ryöstöhinnoilla voi asettaa ihmisiä ja kotitalouksia kohtuuttomiin tilanteisiin ja kohtaloihin.

Sähkömarkkinat eivät toimi nyt normaalisti Venäjän presidentin Putinin aiheuttamien toimien takia. Hän käytännössä sotii Eurooppaa vastaan energialla. Ukrainan Venäjä yrittää saada pommittamalla kylmäksi.

Tämän poikkeuksellisen tilanteen takia on voitava tarkastella myös kovempia ohjauskeinoja vääristyneille sähkömarkkinoille.

Valmiuslain käyttöönotto tarjoaa siihen mahdollisuuksia. Valmiuslain tarkoituksena on suojata väestöä sekä muun muassa turvata sen toimeentulo ja ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia.

Me kaikki haluamme pitää kansan yhtenäisenä Suomessa ja koko Euroopassa. Putinin tahtoa ei sallita.

Se tarkoittaa silloin myös kaikkien mahdollisuutta selvitä arjessaan. Perusasiat on oltava kunnossa, eli lämmön, puhtaan veden ja ruoan hankinta hinnalla, jonka pystyy maksamaan.

Pahimman ajan yli on mentävä tarvittaessa siis vaikka valmiuslain antamin valtuuksin, sähkön hintoihin ja markkinoihin puuttumalla.

Olemme valmiuslakiin turvautuneet hetkellisesti koronankin aikana, ja nyt on Euroopassa sota käynnissä.

Marko Asell

kansanedustaja (sd.), Nokia