Yritysten lääkekehitys alkaa usein kuitenkin vasta sitten, kun akateeminen tutkimus on tuonut esiin perustiedot sairaudesta, kirjoittavat Minna Anttonen ja Aimo Strömberg.

Potilaat ovat olleet järkyttyneitä lääketieteellisen tutkimuksen rahoituksen romahtamista koskevista uutisista. Tutkimuksen avulla tehdään todellisia läpimurtoja sairauksien hoidossa.

Lue lisää: Olisitko elossa ilman nykyaikaista lääketiedettä? – Tämä juttu kertoo, mitkä yleiset sairaudet olisivat luultavasti koituneet kohtaloksesi

Erinomaiseksi esimerkiksi voidaan nostaa hoitojen kehittyminen kroonista myelooista leukemiaa (KML) sairastavien kohdalla. Sairauden geeni- ja molekyylitason syntymekanismit on onnistuttu selvittämään. Tämän tiedon pohjalta on pystytty kehittämään sairauteen erinomaisesti tehoava lääke.

Covid-rokotuksenkin nopean kehittämisen on tehnyt mahdolliseksi vain se laaja tietämys, mikä on saatu aikaisemman tutkimustyön perusteella. Kehittyneet tekniikat antavat mahdollisuuden nopeasti hyödyntää aikaisemmin hankittua tietoa. Näin on mahdollista nopeastikin reagoida jopa aikaisemmin tuntemattomien sairauksien pandemian tyyppiseen leviämiseen.

Entistä enemmän tutkimustuloksilla pystytään vaikuttamaan myös potilaan arkipäivän toimintaan ja elämän laatuun. Esimerkiksi lääkkeiden sivuvaikutuksilla on erittäin suuri merkitys potilaalle. Ei siis riitä se, että voidaan kehittää itse sairauteen vaikuttava aine. On myös pyrittävä kehittämään lääke, joka kaikkine vaikutuksineen antaa potilaalle mahdollisimman normaalin elämän sairaudesta huolimatta.

Suomalaiset potilaat osallistuvat mielellään lääketutkimuksiin. Ne antavat potilaalle toivoa uusista mahdollisuuksista, paremmasta elämänlaadusta – joskus jopa elämän jatkumisesta.

Lääkeyritykset sijoittavat huomattavia summia lääkkeiden kehittämiseen. Yritysten lääkekehitys alkaa usein kuitenkin vasta sitten, kun akateeminen tutkimus on tuonut esiin perustiedot sairaudesta. Jos tutkimusrahoitus vaarannetaan, vaarannetaan myös uusien lääkkeiden kehitys. Tämä vie viimeisenkin toivon niiltä potilailta, joiden sairauteen ei ole olemassa toimivaa lääkettä.

Yksilöllisen syövänhoidon mallimaa -hankkeen ajatuksena on, että Suomi tarjoaa kansainvälisesti ainutlaatuisen toimintaympäristön innovatiiviselle lääkekehitykselle ja -tutkimukselle. Tutkimusrahoituksen leikkaamisella katkaistaan kärki tältä tavoitteelta. Suurena vaarana on myös, että tutkimuksesta ja kehittämistyöstä kiinnostuneet henkilöt jättävät Suomen.

Potilaille tasa-arvoisuus edellyttää myös, että tutkimusresursseja varataan riittävästi alueellisesti sote-uudistuksen tullessa. Potilaan turvallisuudentunnetta lisää, että koko maassa on saatavissa paras mahdollinen asiantuntemus.

Aimo Strömberg

puheenjohtaja, Eurooppalaisen potilasakatemian EUPATIn Suomen toiminta

Minna Anttonen

toiminnanjohtaja, Suomen Syöpäpotilaat ry