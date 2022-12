Menen kahdeksalta kouluun viisi kertaa viikossa ja melkein joka aamu joku luokkalaisistani on myöhässä, koska aamulla on tullut kiire, ja on halunnut nukkua pidempään. Tuskin myöskään ne keille on tullut kiire, ovat kerenneet syödä kunnon aamupalaa.

Ongelmana on kahdeksan aamut ja sen vaikutus nuorten uni- sekä päivärytmiin. Jos heräät aamulla väsyneenä, se vaikuttaa koko päivään.

Myös minulle on vaikea päästä sängystä ylös kahdeksan aamuina varsinkin, jos illalla on ollut myöhäiset treenit. Mielestäni koulu voisi alkaa edes tunnin myöhemmin, koska sekin auttaisi, jos saisi nukkua edes tunnin pidempään. Olen aika varma, että moni nuorista ei nuku tarpeeksi kahdeksan aamujen takia. Kyllä ongelman voisi ratkaista menemällä aikaisemmin nukkumaan, mutta esimerkiksi nuoret, joilla on treenejä iltaisin, niin heiltä se ei onnistu. Tuskin myöskään muut nuoret menee ennen kymmentä nukkumaan ja esimerkiksi, jos menee kahdeksaan kouluun ja heräät tunnin ennen koulun alkua, niin pitäisi mennä nukkumaan kymmeneltä, että saisi nukuttua yhdeksän tuntia eli nuorille suositeltu määrä.

Ongelma pitäisi ratkaista ottamalla kahdeksan aamut lukujärjestyksestä pois tai, että koulupäivät olisivat enemmän iltapäiväpainotteisia. esimerkiksi koulu alkaisi kymmeneltä ja päättyisi neljältä. Tämäkin voisi jo auttaa siihen, että nuoret söisivät kunnon aamupalan ja nukkuisi yli yhdeksän tuntia.

Linda Järvinen

8C Vilppulan yhteiskoulu