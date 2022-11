Velaksi tehtävien hätätukien jälkeen on korjattava rakenteita – energiantuotannossa julkisen sektorin roolia tulee palauttaa

Pieni- ja keskituloiset työntekijät ovat nyt pahimmassa pulassa, kirjoittavat Minna Minkkinen ja Jussi Saramo.

Sähkön hinta on kohtuuttomalla tasolla ja talvi tekee vasta tuloaan. Jokainen meistä huomaa kauppareissulla, että myös ruuan hinta on noussut paljon. Elinkustannusten nousu lisää ihmisten talousahdinkoa, ja pahimmillaan ajaa kotitalouksia velkakierteeseen.

Perheissä on huolta tulevaisuudesta ja kyvystä selviytyä, mikä heijastuu myös lapsiin. Hallitus on onneksi päättänyt toimenpiteistä, kuten ylimääräisistä lapsilisistä joulukuussa. Lisäksi on mahdollista hakea verotukseen sähkövähennys tai Kelasta sähkötukea.

Elinkustannusten nousu tulee lisäämään sosiaalityön ja toimeentulotuen tarvetta. Hyvinvointialueilla on varauduttava tarjoamaan ihmisille apua ja tukea, vaikka pienituloisimpien osalta köyhyyttä estetään myös tukien indeksikorotuksilla.

Myös työeläkkeisiin tulee kerrankin prosentuaalisesti isot korotukset. Sen sijaan pieni- ja keskituloiset työntekijät ovat nyt pahimmassa pulassa ja ansaitsisivat kunnollisia palkankorotuksia. On tehtävä se, mitä voidaan, kuten madallettava asumisen hintaa ja pidettävä työmatkojen kustannukset kohtuullisina.

On oikein tukea ihmisiä pahimman yli, mutta velaksi tehtävien hätätukien jälkeen on korjattava myös rakenteita. Sodan aiheuttamia energiayhtiöiden jättimäisiä pörssivoittoja on monen muun maan tavoin verotettava Windfall-verolla, jota Suomessakin vihdoin valmistellaan. Parasta olisi Norjan mallin mukaisesti ohjata ylisuurten sähkönhintojen verotuotto suoraan sähkölämmittäjien laskujen pienentämiseen välttämättömän kulutuksen osalta.

Pidemmällä tähtäimellä julkisen sektorin rooli tulee palauttaa vahvaksi sähköntuotannossa ja jakelussa. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sähköverkkojen hankkimista takaisin julkiseen omistukseen sekä julkisomisteisen energiantuotannon lisäämistä.

Minna Minkkinen

vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu (vas.), Tampere

Jussi Saramo

vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja