Kukaan tämän koulukunnan silmäätekevistä ei ole kertonut, kenen työnantajan he määräävät palkkaamaan näitä työttömiä, kirjoittaa Paavo Lintula.

Mielipidekirjoituksessaan kirjailija Mikko Nenonen (AL 20.11.) käsitteli yltyviä vaatimuksia työttömyysturvan leikkaamiseksi. Hän tavoitti kirjoituksessaan erinomaisesti monien työttömien tunnot, ja hänen esille ottamiaan asioita ansaitsee arvioida laajemminkin.

On helppo ymmärtää Nenosen koskettava purkaus: ”Olen lopen kyllästynyt siihen, että väitetään kaikkien työttömien olevan laiskureita tai että kuvitellaan nykyistä pienempien tukien auttavan työn saannissa.” Osuvasti hän mainitsee ”myytin sosiaalituilla loisivista vapaamatkustajista”, joka hänen mukaansa voi pitää paikkansa vain pienen osan kohdalla.

Meillä on työttömyysturvaan suhtautumisessa kaksi koulukuntaa. Julkisuudessa vallan näyttää olevan saamassa se, jonka johtavia käsityksiä määrittävät EK, kokoomus, Suomen Yrittäjät ja Etla. Tälle ”kannustinloukkurummuttajien” koulukunnalle työttömät ovat ”sosiaalituilla loisivia vapaamatkustajia”, työtä vieroksuva yhtenäinen joukko, pelkkä numero, Orvolle kai ”desimaali”.

Nenosen koskettavasta kirjoituksestakin ilmeni, että suuri osa työttömistä joutuu tuntemaan häpeää ja kokemaan nöyryytystä. Mutta tälle koulukunnalle se ei riitä, työttömiä on ”koulutettava” konkreettisesti, Paavaliin tukeutuen: ”Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä.” Eli kun ihminen jo makaa maassa puolustuskyvyttömänä, häntä on varmuuden vuoksi käytävä vielä potkimassa.

Kukaan tämän koulukunnan silmäätekevistä ei ole toistaiseksi kertonut, kenen työnantajan he määräävät palkkaamaan näitä työttömiä, jotka koulukunnan mielestä ovatkin työtä karttavia tuilla keinottelevia vapaamatkustajia, siis tapauksia, joita työantajien kaiken järjen mukaan tulee visusti varoa?

Edustan Nenosen kanssa sitä koulukuntaa, jolle työttömät ovat työtä haluavia yksilöitä, joilla kaikilla on nykyisen tilanteensa takana oma historia. Työttömissä on nuoria ja ikääntyneitä, pitkäaikaistyöttömyydessä tuskailevia, vajaatyökykyisiä, koulutettuja ja vähemmän koulutettuja, asuntovelkaloukon takia taantuville alueille sidottuja, lopetettujen tehtaiden työntekijöitä, ammattien loppumisen takia työttömiksi jääneitä, teknisen kehityksen ja muiden muutosten takia kelkasta pudonneita ja niin edelleen.

Paavalia lainattiin edellä, työttömien rankaisemiseen uskoville sopii lainata Matteusta: ”Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on.”

Paavo Lintula

kauppatieteiden tohtori, Tampere