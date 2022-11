Vaikeavammaisilla ihmisillä on huoli palvelujen tulevaisuudesta

Kun terveydenhuolto- ja palvelujärjestelmä ei tunnista neurologiseen liikuntavammaan liittyviä erityishaasteita, jäävät tarvittavat tukitoimet puuttumaan tai vaillinaisiksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointialueiden vastuulle on vaikeavammaisille ihmisille valtava muutos, johon liittyy huoli vammaispalvelujen tulevaisuudesta. Resursseissa ja erityisosaamisessa on jo nyt suuria haasteita, ja rakenteiden muutokset kuormittavat työntekijöitä varmasti entisestään.

Tämän lisäksi vammaispalvelulaki on uudistumassa. Vaikka se pyrkiikin turvaamaan yksilölliset, joustavat ja osallisuutta edistävät vammaispalvelut, on siinä yhä puutteita. Se näyttäisi esimerkiksi tuovan jo valmiiksi pienituloiselle ihmisjoukolle uusia asiakasmaksuja.

Mitä uudistukset merkitsevät vaikeavammaisille ihmisille, joiden koko elämä rakentuu useiden palvelujen varaan? Tiedämmekö edes riittävästi heidän elämästään, jotta osaamme rakentaa yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia kohentavaa palvelujärjestelmää ja lainsäädäntöä?

Vuoden 2022 keväällä ja kesällä kysyimme kokemuksia osallisuudesta, ihmissuhteista ja elämänlaadusta ihmisiltä, joilla on cp-vamma, mmc (meningomyeloseele) tai hydrokefalia. Yli 40 prosenttia vastaajista koki, että ei löydä seuraa eikä ole osa ystäväjoukkoa. Yli 60 prosenttia sanoitti avoimissa kysymyksissä yksinäisyyden kokemuksiaan ja yksinäisyyttä aiheuttavia tekijöitä.

Vastausten perusteella esimerkiksi heikko taloudellinen tilanne heijastuu monin tavoin ihmissuhteisiin ja toimijuuteen. Silloin tuntuu, että omia näkemyksiä ei oteta huomioon, ei voi tavoitella haluamiaan asioita, ei ole tärkeä muille ihmisille eikä kuulu mihinkään ryhmään tai ystäväjoukkoon, jonka kanssa olisi paljon tai edes vähän yhteistä.

Erillisyyden ja erilaisuuden kokemusten lisäksi ystävyyssuhteiden löytymisen ja ylläpidon esteeksi nousevat usein toimintarajoitteet. Kun terveydenhuolto- ja palvelujärjestelmä ei tunnista neurologiseen liikuntavammaan liittyviä erityishaasteita, jäävät tarvittavat tukitoimet puuttumaan tai vaillinaisiksi.

Yksinäisyys syvenee entisestään, jos avustajaa ei myönnetä tai sellaista ei löydy, kohtaamispaikkaan ei ole esteetöntä kulkureittiä tai kuljetus ei järjesty. Tai jos asiakasmaksut ja omavastuut käyvät ylivoimaisiksi.

Jotain toivoa selvityksemme kuitenkin antoi. Ihmiset, jotka ovat aktiivisesti mukana yhdistys- tai harrastustoiminnassa, kokivat sosiaaliset suhteensa parempina kuin ne ihmiset, jotka osallistuvat satunnaisesti tai ei koskaan. Vertaisryhmillä, sekä kasvokkaisilla että verkossa toimivilla, on ollut iso merkitys elämälaadulle. On sentään ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa asioita ja puntaroida elämän olemusta. Sanallistaa omia kokemuksia ja tunteita. Tavoittaa hyviä hetkiä, joiden varaan rakentaa.

Järjestöt tekevät parhaansa omalla tontillaan, mutta päävastuu vammaisten arjen sujuvuudesta on hyvinvointialueilla. Ne vasta hakevat rakenteitaan ja toimintamuotojaan, ja vammaispalvelulakikin on vasta muotoutumassa. Nykyhetki globaaleine kriiseineen ei ole paras mahdollinen lähtökohta neuvotella ratkaisuja terveydenhuollon ja vammaispalvelujen resurssipulaan, saati perustulon varassa elävien ihmisten maksuttomien palvelujen laajentamiseen.

Tuen ja turvaverkkojen tarvitsijoita on paljon, ja säästöjä miettiessä on usein helppoa nipistää hiukan heiltä, jotka eivät pysty pitämään meteliä asioistaan. Maan hiljaisilta. Heiltä, joiden etuja on vaikea lobata tehokkaasti.

Heidän ihmisyytensä turvaaminen heijastuu kuitenkin koko yhteiskuntaan. Siksi tarvitsemme syvällisiä, arvovaltaisia puheenvuoroja tulonsiirtojen merkityksestä ideologisen kinastelun tai moraalisen poseeraamisen sijaan. Tarvitsemme yhteistyötä, joka edistää kaikkien vammaisten yhdenvertaisuutta ja joka kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia, eikä aja yhden ryhmän etua toisten kustannuksella.

Tarvitsemme osaamista ja riittäviä resursseja yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Ennen kaikkea tarvitsemme päätöksiä, jotka lisäävät hyvinvointia, eivät vähennä sitä.

Päivi Ritvanen

asiantuntija, Suomen CP-liitto ry

Eeva-Liisa Kiviniemi

viestintäpäällikkö, Suomen CP-liitto ry