Ministeri Liisa Hyssälä kirjoitti (AL 18.11.) mielipidepalstalla otsikolla Paine apteekkiuudistukseen on kova. Itseäni jäi hieman hämmästyttämään, että mikä paine ja miksi se tänä kauheuksien vuonna 2022 juuri nyt on kova?

Oman kokemukseni mukaan ja Apteekkariliiton elokuussa teettämän kuluttajatutkimuksen perusteella apteekit ovat yksi niitä harvoja instituutioita, joissa vuosikymmenien aikana alan sisäisen kehityksen (ja kannattavan liiketoiminnan) ansiosta palvelu on pätevää ja laadukasta ja asiakastyytyväisyys on 95-prosenttista. Tarkemmin eriteltynä palvelun ammattitaitoon oli erittäin tyytyväisiä 43 prosenttia ja melko tyytyväisiä 52 prosenttia, varsinkin naiset ja yli 65-vuotiaat olivat tyytyväisiä saamaansa apteekkipalveluun. Aukioloaikoihin tyytymättömiä oli vain 14 prosenttia.

Muutama vuosi sitten taksitoimintaa oli kehitettävä, ja sen ruljanssin korjaavat toimet ovat käynnissä. Hintojen luvattiin laskevan, mutta kas kummaa, käytännössä taksimatkojen hinta nousi, saatavuus alueellisesti vaikeutui ja vanhat luotetut taksiyrittäjät joutuivat vaikeuksiin, ynnä muut lieveilmiöt. Ilmeisesti taksialalla oli ennen uudistusta alan sisäisesti etsitty ja löydetty ne parhaat ja maahamme sopivat käytännöt, jotka iloinen uudistusryhmä Helsingissä sitten laittoi sekaisin.

Pelkään, että aivan samansuuntainen ilmiö uhkaa Suomen apteekkijärjestelmää.

Hyssälän kirjoituksessa viitattiin suuriin vaikeuksiin saada joillekin alueille apteekki perustettua ”asiakkaiden palautteen perusteella”. Nyt kaipaisin konkretiaa: minä vuonna ja missä paikoissa todellisuudessa uuden apteekin tarve on ollut polttava, mutta sitä ei ole saatu? Kokemus kotikunnassa ja Pirkanmaalla on päinvastainen, uuden kauppakeskuksen avautuessa siellä jo uusi apteekkikin palvelee asiakkaita samantien. Toisaalta monissa hiljenevissä kirkonkylissä, pankin ja koulun jo lähdettyä, vielä onnistuu vanhusten elo, kun ruokakauppa ja apteekki pysyvät palvelemassa asukkaita.

”Kun lääkesääntelyuudistus toteutetaan, on varmistettava farmaseuttinen lääkeneuvonta ja sitä on kehitettävä kaikessa lääkejakelussa”. Niin, sitähän pätevät, kokeneet, suomenkieltä täysin taitavat farmaseutit koko ajan tekevät ihan oikeana asiakaspalveluna lukuisissa apteekeissamme, lisäksi ilmaisissa asiakaslehdissä jaetaan neuvoja. Hyssälä jatkaa: ”Sääntely on kohdistettava toiminnan laatuun lääkkeen käyttäjän ja yhteiskunnan eduksi.” Anteeksi mitä, en ymmärtänyt!

Erinomaisen laadukkaasti toimivaa järjestelmää on siis ryhdyttävä sääntelemään jotenkin aivan toisin kuin tähän asti? Ja siitä koituu lääkkeen käyttäjille ja yhteiskunnalle etua, mitä?

Kirjoituksessaan Hyssälä pitää toivottavana 24/7 avoinna olevaa jakelukanavaa lääkkeille. Ilmeisesti tähän päästään ainoastaan myymällä lääkkeitä suurten kauppakeskusten supermarketeissa, siis nykyisen apteekkijärjestelmän ulkopuolella? Miten polttava tämä tavallisen kuluttajan tarve todellisuudessa on? Useimmilla lienee särkylääkettä kotivarassa jemmassa.

Suomi on pitkien etäisyyksien, kalliin rakentamisen ja tiukan viranomaisvalvonnan maa, joten en ihmettele vaikka lääkkeiden hintataso on korkea eurooppalaisittain. Niin on kustannustasokin. 60 prosenttia apteekkien kulurakenteesta on työvoimamenoja, ja käsittääkseni vielä farmaseuttien on mahdollista elää oman työnsä palkalla, ilman että yhteiskunnan täytyy tukea palkattua työvoimaa asumistuilla. Hyvä näin.

Onko kovalla paineella jotakin tekemistä Kaupan liiton lobbaustoiminnan kanssa lääkemyynnin vapauttamiseksi? Apteekkien tähänastisen lainsäädännöllisen suojan murtamiseen pyritään. Seuraukset voivat olla moninaiset, arvaamattomat ja sen kuuluisan lääkkeiden tarvitsijan kohdalla jopa hengenvaaralliset.

Sirkka Pyhälä

Lempäälä