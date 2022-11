Päihteet eivät oikeuta väkivaltaa – päihteitä käyttävillä naisilla on riski kokea ja käyttää väkivaltaa

Asenneilmapiiri Suomessa näyttäisi pitävän väkivaltaa normaalina osana päihteidenkäyttöä, kirjoittaa A-Kiltojen Liitto ry:n ja Maria Akatemia ry:n yhteisestä Veerat-hankkeesta Maiju Lehtonen ja Sara Taskinen.

Asenteet vaikuttavat siihen, miten suhtaudumme väkivaltaan, millaisia palveluja meillä on saatavilla ja miten kohtaamme ihmisen, jonka elämää väkivalta koskettaa.

Naisilla, jotka käyttävät haitallisesti päihteitä on kohonnut riski sekä kokea väkivaltaa että käyttäytyä väkivaltaisesti. Valitettavan usein päihteet, väkivallan kokemukset ja väkivaltainen käyttäytyminen kietoutuvat yhteen muodostaen moninkertaisen stigman ja sitä kautta esteen avun saamiselle. Riski tunnistetaan, mutta apua ja palveluita tilanteeseen ei ole riittävästi saatavilla, riittävän ajoissa.

Naisten kokemusten mukaan heidän kohtaamastaan väkivallasta ei kysytä eikä siihen puututa. Ei aina edes silloin, kun väkivalta on ilmiselvää ja näkyy fyysisinä, hoitoa vaativina vammoina.

Asenneilmapiiri Suomessa näyttäisi pitävän väkivaltaa normaalina osana päihteidenkäyttöä, jolloin päihteitä käyttävien naisten avun tarve tulee usein ohitetuksi.

Asenteiden kautta viestimme kenen väkivallan kokemuksella on merkitystä ja kuka on “oikeanlainen” nainen ansaitakseen apua väkivaltaan. Viesti valuu suoraan myös apua tarvitseville naisille. Asenteet ja suhtautuminen saavat myös apua tarvitsevat naiset itsensä uskomaan, etteivät he ole ansainneet apua ja turvaa.

Vaikka väkivallan kokemukseen liittyisi päihteet, se ei tee väkivaltakokemuksesta yhtään vähemmän vakavaa. Väkivalta satuttaa aina yhtä paljon. Meidän viestimme on, että väkivalta vahingoittaa aina, eikä päihteet koskaan oikeuta väkivaltaa.

Maiju Lehtonen

projektipäällikkö A-Kiltojen Liitto ry, Veerat-hanke

Sara Taskinen

projektityöntekijä Maria Akatemia ry, Veerat-hanke