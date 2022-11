Apteekkialaa kannattaa uudistaa terveydenhuollon, eikä kaupan edunvalvontatavoitteiden mukaisesti, kirjoittaa Erkki Kostiainen apteekkariliitosta.

Liisa Hyssälä penää apteekkiuudistusta perustellen sen tarvetta muun muassa muiden Pohjoismaiden tekemillä uudistuksilla (AL 17.11.). Niiden syynä on kuitenkin ollut asiakkaiden tyytymättömyys apteekkipalveluihin. Suomessa asiakkaat ovat väestökyselyiden mukaan varsin tyytyväisiä apteekkeihin.

Lue lisää: Entinen ministeri: Paine apteekkiuudistukseen on kova

Uudistuminen on silti välttämätöntä ja väistämätöntä kaikilla toimialoilla. Apteekkialan uudistustarpeita arvioidaan parhaillaan osana lääkeasioiden uudistusta. Paine apteekkiuudistukseen ei tule kansalaisilta, vaan kaupan alalta, jonka viestiä entinen ministeri nyt eri medioissa vie.

Kaupan liiton tavoitteena on apteekkien omistuksen vapauttaminen, mikä johtaisi siihen, että yli 600 yrittäjäapteekkaria korvautuisi pääosin apteekkiketjuilla, joita perustaisivat varmasti ainakin S- ja K-ryhmät. Isot söisivät pienet.

Suomen apteekkimalli yhdistää ammatillisen ja taloudellisen vastuun apteekista ja varmistaa, että toimintaa ohjaavat ensisijaisesti terveydenhuollolliset, eivätkä kaupalliset tavoitteet. Se varmistaa myös riippumattomuuden lääkeyrityksistä ja -tukuista, jotta ne eivät pääse sanelemaan apteekkien tuotevalikoimia ja -suosituksia. Samaan malliin päätyi apteekkiuudistuksessaan myös Tanska.

Suomen malli on myös taannut sen, että proviisoreita on saatu apteekkiyrittäjiksi pienillekin paikkakunnille. Uusia apteekkeja on perustettu viiden viime vuoden aikana yli 40.

Apteekkien omistus ei vaikuta lääkkeiden hintoihin. Niistä päättävät lääkeyritykset ja valtio. Reseptilääkkeiden kuluttajahinnat ovat viime vuosina, ja vieläpä tämän vuoden korkean inflaation aikana, laskeneet ja itsehoitolääkkeiden pysyneet lähes ennallaan. Ruoan hinta kaupoissa on sen sijaan noussut vuoden takaisesta liki 16 prosenttia.

Hyssälä ehdottaa, että uusin teknologia otettaisiin käyttöön lääkejakelussa. Tosiasiassa apteekkiala on uusimman teknologian käyttöönotossa kaukana edellä kaupan alaa. Apteekeissa on viime vuosina toteutettu huima digiloikka: lähiapteekkiverkostoa tukee yli 200 verkkoapteekkia ja joka neljännessä apteekissa toimintaa tehostaa varastoautomaatti tai -robotti.

Kuten Hyssälä kirjoittaa, lääkehuollon osaamista tarvitaan hyvinvointialueilla. Apteekkialaa kannattaa kuitenkin uudistaa terveydenhuollon, eikä kaupan edunvalvontatavoitteiden mukaisesti.

Erkki Kostiainen

viestintäjohtaja, Suomen Apteekkariliitto